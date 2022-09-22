Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

22.09.2022 13:20
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,36 artışla 3.289,86 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,36 artışla 3.289,86 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,10 puan değer kazandı.

Dün 3.245,76 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,97 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 3.247,73 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.236,99, en yüksek ise 3.295,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,19, teknoloji endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 1,08 ve sanayi endeksi yüzde 1,46 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükseldi, 34'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Yapı Kredi, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Akbank oldu.

Altının onsu 1.666 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9860, sterlin/dolar paritesi 1,1290 ve dolar/yen paritesi 143,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,3620 liradan, avro 18,0980 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.666 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 89,6 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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