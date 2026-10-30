Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3,64 gerileyerek 10.759,56 puana indi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 405,88 puan azalarak 10.759,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 65,55 puan ve yüzde 0,59 azalışla 11.099,89 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.759,56 puanı, en yüksek 11.106,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,64 değer kaybederek 10.759,56 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 541,21 puan ve yüzde 3,88 azalışla 13.419,68 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,99, sanayi endeksi yüzde 4,55, hizmetler endeksi yüzde 3,38 ve teknoloji endeksi yüzde 3,01 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10'u prim yaptı, 89'u geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 911 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 3 bin 911 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 350 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,24, bileşik getirisi yüzde 39,53 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,7399, satışta 49,9392 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,6649, satışta 49,8639 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1143, sterlin/dolar paritesi 1,3384 ve dolar/yen paritesi 157,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 2,2 artışla 117,4 dolardan işlem görüyor.