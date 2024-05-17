Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı

Borsa İstanbul\'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,16, dolar/TL yüzde 0,04, avro/TL yüzde 0,76, altının gram fiyatı yüzde 1,76 değer kazandı. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 4,16 değer kazanarak 10.643,58 puandan tamamladı. Altın fiyatları da yükseliş gösterdi, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,76 artarak 2.491 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,15 artarak 16.302 liraya yükseldi. Yatırım fonları da değer kazandı, en çok kazandıran kategori ise yüzde 2,24 ile 'Kıymetli Maden' fonları oldu.

17.05.2024 18:49
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,16, dolar/TL yüzde 0,04, avro/TL yüzde 0,76, altının gram fiyatı yüzde 1,76 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.036,41 ve en yüksek 10.652,28 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,16 değer kazanarak 10.643,58 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,76 artışla 2 bin 491 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,15 artarak 16 bin 302 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 4 bin 44 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 90 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,04 değer kazanarak 32,2300 liraya, avro yüzde 0,76 artışla 35,0060 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,67 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,99 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,24 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri ve Altın Değer Kazandı - Son Dakika

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