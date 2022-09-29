Altının kilogramı 992 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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Altının kilogramı 992 bin liraya yükseldi

29.09.2022 16:44
Altının kilogramı 992 bin liraya yükseldi

?Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 992 bin liraya yükseldi.

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 992 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 972 bin lira, en yüksek 992 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 992 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 112 milyon 734 bin 823,32 lira, işlem miktarı ise 4.205,35 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 116 milyon 776 bin 681,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış986.000,001.636,00
En Düşük972.000,001.627,00
En Yüksek992.250,001.665,35
Kapanış992.000,001.650,00
Ağırlıklı Ortalama981.442,121.644,86
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.112.734.823,32

Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.205,35

Toplam İşlem Adedi170

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 992 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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