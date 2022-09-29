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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 992 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 972 bin lira, en yüksek 992 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 992 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 112 milyon 734 bin 823,32 lira, işlem miktarı ise 4.205,35 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 116 milyon 776 bin 681,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 986.000,00 1.636,00 En Düşük 972.000,00 1.627,00 En Yüksek 992.250,00 1.665,35 Kapanış 992.000,00 1.650,00 Ağırlıklı Ortalama 981.442,12 1.644,86 Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.112.734.823,32 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.205,35 Toplam İşlem Adedi 170

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