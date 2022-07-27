Altının kilogramı 998 bin 200 liraya yükseldi - Son Dakika
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Altının kilogramı 998 bin 200 liraya yükseldi

27.07.2022 17:03
Altının kilogramı 998 bin 200 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 998 bin 200 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 998 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 993 bin lira, en yüksek 999 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 998 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 996 milyon 493 bin 367,66 lira, işlem miktarı ise 2.022,73 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 7 milyon 154 bin 835,49 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış985.350,001.719,80
En Düşük993.000,001.705,00
En Yüksek999.750,001.737,95
Kapanış985.200,001.720,60
Ağırlıklı Ortalama996.749,841.720,60
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.996.493.367,66

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.022,73

Toplam İşlem Adedi60

YORUMLAR
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Altının kilogramı 985 bin 350 liraya yükseldi Altının kilogramı 985 bin 350 liraya yükseldi Altının kilogramı 982 bin liraya geriledi Altının kilogramı 982 bin liraya geriledi
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 998 bin 200 liraya yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Altının kilogramı 998 bin 200 liraya yükseldi - Son Dakika
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