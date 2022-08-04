VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.975 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.983,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2.975 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,4 artışla 2.965,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.981,75 puana çıktı.

Analistler, jeopolitik risklere ilişkin endişelerin geri plana atılması ve yatırımcıların beklentilerden iyi gelen şirket finansal sonuçları ve makroekonomik verilere odaklanması ile küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, aralık ayından bu yana her toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına giden BoE'nin, bu ay faizi 50 baz puan artırmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.020 ve 3.090 seviyelerinin direnç, 2.890 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.