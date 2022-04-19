Borsa kapanış rekorunu tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa kapanış rekorunu tazeledi

19.04.2022 18:21
Borsa kapanış rekorunu tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 kazançla 2.519,24 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 kazançla 2.519,24 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 54,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,33 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,81 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.533,33 puana, kapanış rekorunu da 2.519,24 puana taşıdı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 4,4'ten yüzde 3,6'ya indirdi. Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 2,7 ve gelecek yıl için yüzde 3 olarak belirlendi. IMF'nin ocak ayında yayımladığı tahminlerde, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve 2023'te yüzde 3,3'er büyümesi öngörülüyordu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin giderek daha da "şahinleşen" yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına yönelik devam eden endişelerle küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını ifade eden analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri, IMF toplantıları ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Analistler, yarın Fed'in açıklanacak Bej kitap raporunun takip edileceğini bildirdi.

Yarın veri gündeminde yurt içinin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışları, Almanya'da ÜFE, Avro Bölgesi ve Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 seviyesinin direnç, 2.440 puanın destek olarak takip edileceğini kaydetti.

YORUMLAR
500
IMF'den finansal istikrar risklerinin arttığı uyarısı IMF'den finansal istikrar risklerinin arttığı uyarısı Son dakika! IMF, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü Son dakika! IMF, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası Para Fonu, Borsa İstanbul, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa kapanış rekorunu tazeledi - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
17:44 Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın mahkemede verdiği "Seni ilgilendirmiyor" cevabı pes dedirtti
17:42 Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi
17:22 Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi, kaşla göz arasında ekip otosundan kaçtı
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 18:31:22. #1.13#
SON DAKİKA: Borsa kapanış rekorunu tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement