Borsa Karışık Seyirle Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Borsa Karışık Seyirle Açıldı

26.02.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nvidia'nın bilançosu sonrası New York borsasında endeksler karışık bir seyir izledi.

NEW New York borsası Nvidia'nın bilançosunu yayımlamasının ardından güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artarak 49.544,58 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.944,74 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 azalarak 23.100,58 puana düştü.

Yatırımcılar teknoloji devi Nvidia'nın finansal sonuçlarını değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Nvidia'nın geliri, 25 Ocak'ta sona eren üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara, net karı da yüzde 94 yükselişle 42,96 milyar dolara ulaştı. Şirketin hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine rağmen yüzde 1 değer kaybetti.

Dün bilançosunu yayımlayan Salesforce'un hisseleri ise 2027 mali yılında zayıf gelir beklentisi açıklamasına karşın hafif yükselişle güne başladı.

Analistler, hızla gelişen yapay zeka ürünlerinin yazılım çözümleri sunan şirketlerin işlerine müdahale edebileceğine dair endişelerin sürdüğünü, bu nedenle bu yıl yazılım ve siber güvenlik hisselerinin baskı altında kaldığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Şubat ile biten haftada 212 bine çıkmasına karşın beklentilerin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA

Teknoloji, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa Karışık Seyirle Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
Bu yılda da tekrarlandı Ezan sesi Old Trafford’da yükseldi Bu yılda da tekrarlandı! Ezan sesi Old Trafford'da yükseldi
Son videosunu yayınlayıp intihar etti Son videosunu yayınlayıp intihar etti
AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğumgünü sürprizi AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğumgünü sürprizi
Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı

19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:49
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
18:41
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Ahmed Kutucu’dan Kenan Yıldız’a sürpriz hediye
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye
18:25
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
18:20
Türkiye’nin en işlek yollarından Bir yerden sonra deniz başlıyor
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 19:52:56. #7.11#
SON DAKİKA: Borsa Karışık Seyirle Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.