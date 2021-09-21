Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 663 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 57.463.449.813 1,12 Enka İnşaat 56.336.000.000 0,96 Ereğli Demir Çelik 56.210.000.000 1,23 Ford Otosan 56.180.691.000 8,05 Bim Mağazalar 40.894.920.000 7,36 Garanti Bankası 38.556.000.000 0,57 Turkcell 33.836.000.000 1,67 ASELSAN 33.584.400.000 1,68 SASA Polyester 29.142.400.000 8,25 Akbank 27.976.000.000 0,42 Tüpraş 27.470.986.240 2,24 Şişe Cam 25.026.458.839 0,97 Türk Telekom 24.710.000.000 1,98 Tofaş Oto Fabrikası 23.660.000.000 5,53 İş Bankası (C) 23.174.845.500 0,33 Arçelik 21.474.642.355 1,41 Coca Cola İçecek 21.214.523.219 2,37 Yapı ve Kredi Bankası 20.103.982.056 0,38 Sabancı Holding 19.893.938.327 0,48 Türk Hava Yolları 18.009.000.000 0,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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