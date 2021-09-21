Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 663 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|57.463.449.813
|1,12
|Enka İnşaat
|56.336.000.000
|0,96
|Ereğli Demir Çelik
|56.210.000.000
|1,23
|Ford Otosan
|56.180.691.000
|8,05
|Bim Mağazalar
|40.894.920.000
|7,36
|Garanti Bankası
|38.556.000.000
|0,57
|Turkcell
|33.836.000.000
|1,67
|ASELSAN
|33.584.400.000
|1,68
|SASA Polyester
|29.142.400.000
|8,25
|Akbank
|27.976.000.000
|0,42
|Tüpraş
|27.470.986.240
|2,24
|Şişe Cam
|25.026.458.839
|0,97
|Türk Telekom
|24.710.000.000
|1,98
|Tofaş Oto Fabrikası
|23.660.000.000
|5,53
|İş Bankası (C)
|23.174.845.500
|0,33
|Arçelik
|21.474.642.355
|1,41
|Coca Cola İçecek
|21.214.523.219
|2,37
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.103.982.056
|0,38
|Sabancı Holding
|19.893.938.327
|0,48
|Türk Hava Yolları
|18.009.000.000
|0,37
Kaynak: AA
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