Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 950 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 77.726.565.000 8,63 Koç Holding 72.120.940.542 1,31 Ereğli Demir Çelik 70.910.000.000 1,36 Enka İnşaat 70.504.000.000 1,16 Garanti Bankası 48.846.000.000 0,69 İskenderun Demir Çelik 47.357.000.000 1,64 ASELSAN 40.926.000.000 1,98 Bim Mağazalar 40.894.920.000 6,09 Tüpraş 39.566.233.600 2,92 Turkcell 39.094.000.000 1,78 SASA Polyester 37.296.000.000 9,24 Akbank 36.192.000.000 0,52 Türk Telekom 31.675.000.000 2,07 Tofaş Oto Fabrikası 31.450.000.000 6,29 İş Bankası (C) 31.409.790.600 0,42 Şişe Cam 30.295.187.016 1,12 Yapı ve Kredi Bankası 28.635.503.853 0,51 Sabancı Holding 28.422.826.759 0,63 Arçelik 26.353.399.995 1,78 Türk Hava Yolları 24.991.800.000 0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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