Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 109 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 86.499.315.000 9,61 Enka İnşaat 86.016.000.000 1,42 Ereğli Demir Çelik 79.940.000.000 1,54 Koç Holding 73.591.761.411 1,33 İskenderun Demir Çelik 57.768.000.000 2,00 ASELSAN 51.847.200.000 2,51 SASA Polyester 48.115.200.000 11,92 Garanti Bankası 47.880.000.000 0,68 BİM Mağazalar 42.170.040.000 6,28 Tofaş Oto Fabrikası 41.250.000.000 8,25 Turkcell 40.656.000.000 1,86 Tüpraş 38.915.143.680 2,88 Şişe Cam 37.646.900.750 1,39 Akbank 34.320.000.000 0,49 Türk Telekom 33.600.000.000 2,20 İş Bankası (C) 29.834.801.100 0,40 Arçelik 29.705.011.892 2,01 Yapı ve Kredi Bankası 26.777.152.570 0,48 Sabancı Holding 26.729.291.496 0,60 Gübre Fabrikaları 26.386.000.000 14,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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