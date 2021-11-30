Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 112 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 86.499.315.000 9,61 Enka İnşaat 85.288.000.000 1,41 Ereğli Demir Çelik 79.240.000.000 1,52 Koç Holding 72.830.991.996 1,32 İskenderun Demir Çelik 57.333.000.000 1,98 ASELSAN 50.980.800.000 2,47 Garanti Bankası 48.342.000.000 0,68 SASA Polyester 47.913.600.000 11,87 BİM Mağazalar 42.473.640.000 6,32 Tofaş Oto Fabrikası 42.425.000.000 8,48 Turkcell 40.920.000.000 1,87 Tüpraş 38.013.634.560 2,81 Şişe Cam 37.585.636.469 1,39 Türk Telekom 34.930.000.000 2,29 Akbank 34.164.000.000 0,49 Arçelik 29.664.468.200 2,00 İş Bankası (C) 29.564.802.900 0,40 Gübre Fabrikaları 27.605.100.000 15,09 Yapı ve Kredi Bankası 27.115.034.622 0,49 Sabancı Holding 26.423.230.906 0,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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