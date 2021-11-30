Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 112 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|86.499.315.000
|9,61
|Enka İnşaat
|85.288.000.000
|1,41
|Ereğli Demir Çelik
|79.240.000.000
|1,52
|Koç Holding
|72.830.991.996
|1,32
|İskenderun Demir Çelik
|57.333.000.000
|1,98
|ASELSAN
|50.980.800.000
|2,47
|Garanti Bankası
|48.342.000.000
|0,68
|SASA Polyester
|47.913.600.000
|11,87
|BİM Mağazalar
|42.473.640.000
|6,32
|Tofaş Oto Fabrikası
|42.425.000.000
|8,48
|Turkcell
|40.920.000.000
|1,87
|Tüpraş
|38.013.634.560
|2,81
|Şişe Cam
|37.585.636.469
|1,39
|Türk Telekom
|34.930.000.000
|2,29
|Akbank
|34.164.000.000
|0,49
|Arçelik
|29.664.468.200
|2,00
|İş Bankası (C)
|29.564.802.900
|0,40
|Gübre Fabrikaları
|27.605.100.000
|15,09
|Yapı ve Kredi Bankası
|27.115.034.622
|0,49
|Sabancı Holding
|26.423.230.906
|0,59
Kaynak: AA
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