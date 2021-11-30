Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 110 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 86.912.000.000 1,43 Ford Otosan 86.323.860.000 9,59 Ereğli Demir Çelik 78.890.000.000 1,51 Koç Holding 72.374.530.347 1,31 İskenderun Demir Çelik 58.290.000.000 2,02 ASELSAN 49.567.200.000 2,40 SASA Polyester 48.608.000.000 12,04 Garanti Bankası 47.964.000.000 0,68 Tofaş Oto Fabrikası 43.025.000.000 8,60 BİM Mağazalar 42.139.680.000 6,27 Turkcell 41.580.000.000 1,90 Şişe Cam 38.443.336.405 1,42 Tüpraş 37.988.592.640 2,81 Türk Telekom 34.405.000.000 2,25 Akbank 33.904.000.000 0,48 İş Bankası (C) 29.564.802.900 0,40 Arçelik 29.407.691.482 1,99 Yapı ve Kredi Bankası 26.777.152.570 0,48 Sabancı Holding 26.402.826.867 0,59 Gübre Fabrikaları 26.386.000.000 14,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

14 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin açıklama: Dış etken söz konusu değil

Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim

F-35 uçağı havalanamadan denize düştü

Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım

Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı

Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti

FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı

Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!