Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 362 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 92.680.000.000 1,53 Ford Otosan 90.113.688.000 10,01 Ereğli Demir Çelik 89.670.000.000 1,72 Koç Holding 82.365.968.664 1,49 İskenderun Demir Çelik 66.584.000.000 2,30 ASELSAN 54.127.200.000 2,63 SASA Polyester 52.505.600.000 13,01 Garanti Bankası 50.400.000.000 0,71 BİM Mağazalar 46.754.400.000 6,96 Tofaş Oto Fabrikası 46.700.000.000 9,34 Turkcell 45.232.000.000 2,06 Şişe Cam 44.784.189.501 1,66 Tüpraş 40.617.994.240 3,00 Akbank 38.220.000.000 0,54 Türk Telekom 37.940.000.000 2,49 İş Bankası (C) 34.469.770.200 0,46 Arçelik 33.272.856.814 2,25 Yapı ve Kredi Bankası 30.662.796.161 0,55 Sabancı Holding 29.300.200.449 0,65 Gübre Fabrikaları 29.041.300.000 15,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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