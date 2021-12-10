Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 377 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 93.520.000.000 1,80 Enka İnşaat 93.016.000.000 1,54 Ford Otosan 90.710.235.000 10,07 Koç Holding 84.141.097.299 1,52 İskenderun Demir Çelik 66.352.000.000 2,30 ASELSAN 55.860.000.000 2,71 SASA Polyester 52.662.400.000 13,05 Garanti Bankası 49.266.000.000 0,70 Şişe Cam 48.368.149.947 1,79 BİM Mağazalar 46.784.760.000 6,96 Tofaş Oto Fabrikası 45.850.000.000 9,17 Turkcell 44.000.000.000 2,01 Tüpraş 43.322.521.600 3,20 Akbank 37.804.000.000 0,54 Türk Telekom 37.450.000.000 2,45 İş Bankası (C) 34.289.771.400 0,46 Arçelik 33.610.720.917 2,27 Türk Hava Yolları 30.691.200.000 0,53 Yapı ve Kredi Bankası 29.987.032.058 0,54 Sabancı Holding 29.300.200.449 0,65 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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