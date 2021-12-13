Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 421 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 98.840.000.000 1,90 Enka İnşaat 94.136.000.000 1,55 Ford Otosan 92.885.877.000 10,32 Koç Holding 87.032.021.076 1,58 İskenderun Demir Çelik 67.222.000.000 2,33 ASELSAN 58.231.200.000 2,82 SASA Polyester 54.835.200.000 13,59 Şişe Cam 50.451.135.505 1,87 Garanti Bankası 49.560.000.000 0,70 Tofaş Oto Fabrikası 46.950.000.000 9,39 BİM Mağazalar 46.936.560.000 6,99 Tüpraş 46.678.138.880 3,45 Turkcell 45.408.000.000 2,07 Akbank 38.220.000.000 0,54 Türk Telekom 38.080.000.000 2,49 İş Bankası (C) 35.009.766.600 0,47 Arçelik 34.968.934.609 2,36 Türk Hava Yolları 31.464.000.000 0,55 Yapı ve Kredi Bankası 30.578.325.648 0,55 Sabancı Holding 30.259.190.297 0,68 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel

Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan Peri Masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar

Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi

Yaramaz kedi yorganla birlikte çamaşır makinesine atıldı! İtfaiye ekipleri son anda kurtardı

Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı

2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı

Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi

MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu