Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 470 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|108.080.000.000
|2,08
|Ford Otosan
|99.447.894.000
|11,04
|Enka İnşaat
|99.232.000.000
|1,64
|Koç Holding
|90.683.714.268
|1,64
|İskenderun Demir Çelik
|68.150.000.000
|2,36
|SASA Polyester
|61.936.000.000
|15,35
|ASELSAN
|58.687.200.000
|2,85
|Garanti BBVA
|51.324.000.000
|0,72
|BİM Mağazalar
|51.217.320.000
|7,62
|Şişe Cam
|49.838.492.694
|1,84
|Turkcell
|49.280.000.000
|2,25
|Tüpraş
|48.456.115.200
|3,58
|Tofaş Oto Fabrikası
|46.325.000.000
|9,26
|Akbank
|41.912.000.000
|0,60
|İş Bankası (C)
|38.834.741.100
|0,52
|Türk Telekom
|37.450.000.000
|2,45
|Arçelik
|35.408.157.942
|2,39
|Yapı ve Kredi Bankası
|33.365.852.572
|0,60
|Türk Hava Yolları
|32.595.600.000
|0,57
|Sabancı Holding
|32.503.634.621
|0,73
Kaynak: AA
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