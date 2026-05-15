Borsa ve Altında Haftalık Değişim

15.05.2026 18:58
BIST 100 yüzde 4,61, altın yüzde 4,16 değer kaybederken, dolar yüzde 0,39 arttı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,61, altının gram fiyatı yüzde 4,16, avro/TL yüzde 0,81 değer kaybederken dolar/TL yüzde 0,39 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 14.265,67 puanı ve en yüksek 15.204,92 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,61 altında 14.367,60 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,16 azalışla 6 bin 630 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,14 düşüşle 44 bin 671 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 11 bin 588 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,16 azalarak 11 bin 105 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 artarak 45,5440 lira olurken, avro yüzde 0,81 azalışla 53,0320 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,03 değer kaybederken, emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,16 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

Kaynak: AA

