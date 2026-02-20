Borsa ve Dış Piyasalarda Haftalık Değişimler

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,74, avro/TL yüzde 0,62 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 1,33, dolar/TL yüzde 0,07 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.718,14 puanı ve en yüksek 14.532,67 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,74 altında 13.934,06 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,33 artışla 7 bin 111 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,32 yükselişle 47 bin 894 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 11 bin 755 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,33 artarak 11 bin 911 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,07 artarak 43,7700 lira, avro ise yüzde 0,62 düşerek 51,6060 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,51, emeklilik fonları yüzde 0,86 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,71 ile "Para Piyasası" fonları oldu.