Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|88,30
|97,90
|-9,81
|Türk Hava Yolları
|16,99
|18,78
|-9,53
|TAV Havalimanları
|27,04
|29,50
|-8,34
|Global Yatırım Holding
|2,06
|2,24
|-8,04
|Halkbank
|4,88
|5,25
|-7,05
|Vakıflar Bankası
|3,78
|4,02
|-5,97
|Gözde Girişim
|8,90
|9,45
|-5,82
|Karsan Otomotiv
|3,90
|4,14
|-5,80
|Albaraka Türk
|1,95
|2,07
|-5,80
|Tüpraş
|149,00
|157,00
|-5,10
|Odaş Elektrik
|1,54
|1,62
|-4,94
|İş Finansal Kiralama
|3,31
|3,48
|-4,89
|Aygaz
|20,82
|21,76
|-4,32
|Koç Holding
|28,32
|29,58
|-4,26
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,19
|3,33
|-4,20
|Anadolu Efes
|24,26
|25,30
|-4,11
|Alarko Holding
|11,10
|11,57
|-4,06
|Sabancı Holding
|13,00
|13,55
|-4,06
|Bera Holding
|10,70
|11,15
|-4,04
|Verusa Holding
|50,00
|52,10
|-4,03
Kaynak: AA
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