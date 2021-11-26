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Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

26.11.2021 19:07
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Pegasus88,3097,90-9,81Türk Hava...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus88,3097,90-9,81
Türk Hava Yolları16,9918,78-9,53
TAV Havalimanları27,0429,50-8,34
Global Yatırım Holding2,062,24-8,04
Halkbank4,885,25-7,05
Vakıflar Bankası3,784,02-5,97
Gözde Girişim8,909,45-5,82
Karsan Otomotiv3,904,14-5,80
Albaraka Türk1,952,07-5,80
Tüpraş149,00157,00-5,10
Odaş Elektrik1,541,62-4,94
İş Finansal Kiralama3,313,48-4,89
Aygaz20,8221,76-4,32
Koç Holding28,3229,58-4,26
Yapı ve Kredi Bankası3,193,33-4,20
Anadolu Efes24,2625,30-4,11
Alarko Holding11,1011,57-4,06
Sabancı Holding13,0013,55-4,06
Bera Holding10,7011,15-4,04
Verusa Holding50,0052,10-4,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Yatırım, Pegasus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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