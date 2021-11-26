Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 88,30 97,90 -9,81 Türk Hava Yolları 16,99 18,78 -9,53 TAV Havalimanları 27,04 29,50 -8,34 Global Yatırım Holding 2,06 2,24 -8,04 Halkbank 4,88 5,25 -7,05 Vakıflar Bankası 3,78 4,02 -5,97 Gözde Girişim 8,90 9,45 -5,82 Karsan Otomotiv 3,90 4,14 -5,80 Albaraka Türk 1,95 2,07 -5,80 Tüpraş 149,00 157,00 -5,10 Odaş Elektrik 1,54 1,62 -4,94 İş Finansal Kiralama 3,31 3,48 -4,89 Aygaz 20,82 21,76 -4,32 Koç Holding 28,32 29,58 -4,26 Yapı ve Kredi Bankası 3,19 3,33 -4,20 Anadolu Efes 24,26 25,30 -4,11 Alarko Holding 11,10 11,57 -4,06 Sabancı Holding 13,00 13,55 -4,06 Bera Holding 10,70 11,15 -4,04 Verusa Holding 50,00 52,10 -4,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız

Eşini bıçaklayıp 14 tane tansiyon hapı içiren ve ölmesi için başında bekleyen kocanın avukatından "Çarşaf" savunması

Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak

Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı

Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir

TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu

Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba