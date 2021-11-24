Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.968.136.482
|Türk Hava Yolları
|3.353.964.475
|Yapı ve Kredi Bankası
|2.640.750.633
|Akbank
|2.539.119.353
|Kardemir (D)
|2.491.575.236
|Şişe Cam
|2.351.419.305
|Petkim
|2.341.239.979
|Ereğli Demir Çelik
|1.812.612.944
|Tüpraş
|1.675.599.153
|SASA Polyester
|1.548.155.705
|ASELSAN
|1.547.512.266
|Koç Holding
|1.296.604.322
|İş Bankası (C)
|1.064.027.249
|Pegasus
|1.012.137.550
|Sabancı Holding
|927.291.664
|Koza Altın
|819.613.367
|Ford Otosan
|789.141.582
|Gübre Fabrikaları
|649.672.774
|Hektaş
|606.182.819
|Turkcell
|599.388.968
Kaynak: AA
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