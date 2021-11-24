Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.968.136.482 Türk Hava Yolları 3.353.964.475 Yapı ve Kredi Bankası 2.640.750.633 Akbank 2.539.119.353 Kardemir (D) 2.491.575.236 Şişe Cam 2.351.419.305 Petkim 2.341.239.979 Ereğli Demir Çelik 1.812.612.944 Tüpraş 1.675.599.153 SASA Polyester 1.548.155.705 ASELSAN 1.547.512.266 Koç Holding 1.296.604.322 İş Bankası (C) 1.064.027.249 Pegasus 1.012.137.550 Sabancı Holding 927.291.664 Koza Altın 819.613.367 Ford Otosan 789.141.582 Gübre Fabrikaları 649.672.774 Hektaş 606.182.819 Turkcell 599.388.968 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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