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Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

30.11.2021 18:50
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiASELSAN3.468.362.182Garanti Bankası2.811.437.405Koza Altın2.333.453.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN3.468.362.182
Garanti Bankası2.811.437.405
Koza Altın2.333.453.006
Türk Hava Yolları1.908.652.954
SASA Polyester1.543.574.425
Şişe Cam1.368.472.215
Akbank1.363.268.311
Kardemir (D)1.189.894.177
Yapı ve Kredi Bankası1.182.112.992
Ereğli Demir Çelik1.134.529.142
Türk İlaç Serum1.080.513.250
Petkim969.224.058
Gübre Fabrikaları891.083.338
Hektaş753.545.270
Tüpraş680.223.413
Koç Holding624.754.037
Koza Madencilik609.554.981
İş Bankası (C)583.063.127
BİM Mağazalar578.410.628
Turkcell532.385.449
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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