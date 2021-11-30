Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 3.468.362.182 Garanti Bankası 2.811.437.405 Koza Altın 2.333.453.006 Türk Hava Yolları 1.908.652.954 SASA Polyester 1.543.574.425 Şişe Cam 1.368.472.215 Akbank 1.363.268.311 Kardemir (D) 1.189.894.177 Yapı ve Kredi Bankası 1.182.112.992 Ereğli Demir Çelik 1.134.529.142 Türk İlaç Serum 1.080.513.250 Petkim 969.224.058 Gübre Fabrikaları 891.083.338 Hektaş 753.545.270 Tüpraş 680.223.413 Koç Holding 624.754.037 Koza Madencilik 609.554.981 İş Bankası (C) 583.063.127 BİM Mağazalar 578.410.628 Turkcell 532.385.449 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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