Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|ASELSAN
|3.468.362.182
|Garanti Bankası
|2.811.437.405
|Koza Altın
|2.333.453.006
|Türk Hava Yolları
|1.908.652.954
|SASA Polyester
|1.543.574.425
|Şişe Cam
|1.368.472.215
|Akbank
|1.363.268.311
|Kardemir (D)
|1.189.894.177
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.182.112.992
|Ereğli Demir Çelik
|1.134.529.142
|Türk İlaç Serum
|1.080.513.250
|Petkim
|969.224.058
|Gübre Fabrikaları
|891.083.338
|Hektaş
|753.545.270
|Tüpraş
|680.223.413
|Koç Holding
|624.754.037
|Koza Madencilik
|609.554.981
|İş Bankası (C)
|583.063.127
|BİM Mağazalar
|578.410.628
|Turkcell
|532.385.449
Kaynak: AA
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