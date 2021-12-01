Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.892.562.006 Türk Hava Yolları 3.503.205.012 Şişe Cam 2.456.976.417 SASA Polyester 2.368.581.909 ASELSAN 2.179.089.345 Kardemir (D) 1.901.841.600 Petkim 1.355.133.237 Koza Altın 1.252.296.626 Ereğli Demir Çelik 1.234.098.648 Yapı ve Kredi Bankası 1.170.836.762 Akbank 1.083.695.207 Tüpraş 862.689.211 Pegasus 829.613.589 Hektaş 778.434.409 TAV Havalimanları 687.252.527 Koç Holding 678.232.397 Emlak Konut GMYO 643.342.401 Sabancı Holding 603.802.969 Ford Otosan 599.177.570 Gübre Fabrikaları 597.861.818 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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