Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.892.562.006
|Türk Hava Yolları
|3.503.205.012
|Şişe Cam
|2.456.976.417
|SASA Polyester
|2.368.581.909
|ASELSAN
|2.179.089.345
|Kardemir (D)
|1.901.841.600
|Petkim
|1.355.133.237
|Koza Altın
|1.252.296.626
|Ereğli Demir Çelik
|1.234.098.648
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.170.836.762
|Akbank
|1.083.695.207
|Tüpraş
|862.689.211
|Pegasus
|829.613.589
|Hektaş
|778.434.409
|TAV Havalimanları
|687.252.527
|Koç Holding
|678.232.397
|Emlak Konut GMYO
|643.342.401
|Sabancı Holding
|603.802.969
|Ford Otosan
|599.177.570
|Gübre Fabrikaları
|597.861.818
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi