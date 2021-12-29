Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri (Günlük) 29.12.2021
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|21.635
|0,90
|BIST ANKARA
|2.630
|1,29
|BIST ANTALYA
|3.558
|-1,18
|BIST BALIKESİR
|2.535
|0,23
|BIST BURSA
|5.057
|3,11
|BIST DENIZLI
|1.745
|1,25
|BIST ISTANBUL
|2.069
|2,60
|BIST IZMIR
|3.894
|1,05
|BIST KAYSERI
|10.444
|0,02
|BIST KOCAELI
|5.410
|2,39
|BIST KONYA
|2.245
|0,21
|BIST TEKIRDAĞ
|11.236
|-0,04
|BIST AYDIN
|1.113
|0,01
|BIST MANISA
|1.374
|1,19
Kaynak: AA
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