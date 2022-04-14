Bosna Bank International yöneticileri, Saraybosna İş Forumu öncesi TKBB'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Bosna Bank International yöneticileri, Saraybosna İş Forumu öncesi TKBB'yi ziyaret etti

14.04.2022 14:34
Bosna Bank International yöneticileri, Saraybosna İş Forumu öncesi TKBB'yi ziyaret etti

Bosna Bank International (BBI) yöneticileri, 2 yıl aradan sonra 11-12 Mayıs'ta düzenlenecek Saraybosna İş Forumu (SBF) öncesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne (TKBB) bilgilendirme ziyaretinde bulundu.

Bosna Bank International (BBI) yöneticileri, 2 yıl aradan sonra 11-12 Mayıs'ta düzenlenecek Saraybosna İş Forumu (SBF) öncesi Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne (TKBB) bilgilendirme ziyaretinde bulundu.

TKBB genel merkezinde gerçekleşen görüşmeye, TKBB Genel Sekreter Vekili İsmail Vural, BBI Yönetim Kurulu Üyesi Necad Guşiç, BBI Genel Sekreteri Salih Purisevic, BBI Finans Departmanı Başkanı Lejla Hadzic Kosovic ve BBI Kamu Sektörü Başkanı Ahmed Corbo katıldı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) 10 yıl süresince "Global İletişim Ortağı" olarak katkı sağladığı forumun bu yılki ana teması "Yabancı Şirketlere Ait Ürünlerin Bosna Hersek'te Üretimi" olacak.

BBI Yönetim Kurulu Üyesi Necad Guşiç, TKBB ziyareti ve SBF'ye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna'da faaliyet gösteren tek katılım bankası olduklarını belirterek, "Banka olarak SBF'nin ana organizatörüyüz. Bugün forumu tanıtmak ve katılım bankalarının iş birliğini geliştirmek için buradayız. İş birliğimizi geliştirmek ve bir üst noktaya çıkarabilmeyi görüştük. İki ülke arasındaki irtibatı güçlendirmek istiyoruz. Bir sonraki toplantımızı da SBF kapsamında Bosna'da yapmayı planladık." diye konuştu.

Guşiç, Saraybosna İş Forumu kapsamında katılımcılar ve partnerler arasında katılım finansı alanında çok önemli toplantılar yapılmasının planladığını aktararak, "Dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılım bankaları ve BBI arasında katılım finans, ticaret ve bilgi alışverişi alanında yeni gelişmelerin yaşanacağını göreceğiz. Bu, bölgemiz ve katılım bankacılığı adına çok önemli bir adım. SBF, bu anlamda önemli bir görev üstleniyor." ifadelerini kullandı.

"Forum kapsamında iş birliği protokolü imzalayacağız"

TKBB Genel Sekreter Vekili İsmail Vural da 2019'da BBI ile ilk toplantılarını Bosna'da yaptıklarını anımsatarak, "BBI ve Bosna'ya destek vermek için orada olacağız. Geçmişten gelen kuvvetli bağlarımız nedeniyle Bosna'yı her zaman önemsiyoruz. Sadece doğrudan bir ekonomik katkı olarak bakmıyoruz. Bu bölgeyle her daim gönül bağımız bulunuyor." dedi.

SBF'nin pandemi sonrası ilk kez düzenlendiğine işaret eden Vural, şunları kaydetti:

"Biz de katılım göstereceğiz ve forum kapsamında BBI ile bir iş birliği protokolü imzalayacağız. Bunun içeriğinde eğitim, bilgi değişimi, çalışan deneyimini artırma, katılım bankacılığının geliştirilmesi gibi konular olacak. Devamında oradaki yöneticilerle bir araya gelip bizim onlara finansal anlamda nasıl bir katkı sağlayabileceğimizi ve finans konusunda neye ihtiyaç duyduklarının çerçevesini belirleyeceğiz. BBI'nın bizim katılım bankalarımızla zaten ilişkileri var. Forumla birlikte bu daha da gelişecek ve iki ülke arasındaki güçlü ekonomik bağların artmasına ön açacak."

SBF'nin destekçileri arasında İslam Kalkınma Bankası, Dubai İslamic Bank ve Abu Dhabi Islamic Bank bulunuyor.

Bosna Bank International yöneticileri, Saraybosna İş Forumu öncesi TKBB'yi ziyaret etti
Bosna Bank International yöneticileri, Saraybosna İş Forumu öncesi TKBB'yi ziyaret etti

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Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Saraybosna, Finans, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bosna Bank International yöneticileri, Saraybosna İş Forumu öncesi TKBB'yi ziyaret etti - Son Dakika


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