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BOTAŞ, doğal gaz kesintisini 3 sektör için sonlandırdı - Son Dakika

BOTAŞ, doğal gaz kesintisini 3 sektör için sonlandırdı

24.01.2022 11:06

BOTAŞ, dün gece kritik enerji zirvesi sonrasında; ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğal gaz kesinti uygulamasını sonlandırdı.

BOTAŞ tarafından üreticilere gönderilen e-posta ile ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğal gaz kesinti uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi. BOTAŞ'tan iletilen mailde doğal gaz kısıntısına ekmek üreticilerinin dahil olmadığı da belirtildi.

Enerji kesintilerinin sanayinin en önemli sorunu olmaya başlamasıyla dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSB başkanları, TOBB sektör meclis başkanları, oda başkanları, ASKON, MÜSİAD, TİM Genel Başkanları, BOTAŞ ve TEİAŞ'ın üst düzey yöneticilerinin katıldığı online toplantı düzenlemişti. Dünya'da yer alan habere göre, toplantı sonrası BOTAŞ tarafından üreticilere gönderilen e-posta ile ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğal gaz kesinti uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.

GIDA SEKTÖRÜ POZİTİF AYRIMCILIK TALEP ETMİŞTİ

Süt sanayicileri, elektrik kesintisinde kendilerine pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini belirterek: "Üreticiden süt alabilmemiz için fabrikayı çalıştırmamız gerekir. Bu nedenle süt fabrikalarının bu kapsamın dışında tutulması binlerce süt üreticisi için büyük önem taşıyor. Yetkililer bu konuda duyarlılık gösterip süt fabrikalarını kesintinin dışında tutmasını bekliyoruz" görüşünü dile getirmişlerdi.

Diğer yandan sektör temsilcileri, OSB'lerde yapılacak elektrik kesintisi konusunda da pozitif ayrımcılık talep ediyorlar.

İRAN'DAKİ TEKNİK ARIZA ENERİ KRİZİ YARATTI

Türkiye'nin doğal gaz tedarik ettiği İran'ın teknik arıza bildirerek 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz akışını kesmesi sonrasında BOTAŞ doğal gaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışını azaltma kararı almıştı. BOTAŞ tarafından gönderilen yazıda son günlerde mevsimsel koşullardan kaynaklı doğal gaz tüketiminin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğal gaz kesintisi nedeniyle arz-talep dengesinde bazı güçlüklerle karşılaşıldığı belirtilmişti.

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Doğalgaz, Enerji, İlaç, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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