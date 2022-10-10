Aydın ekonomi haberleri | 'Bozdoğan Sobası' Türkiye'yi ısıtıyor - Son Dakika
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Aydın ekonomi haberleri | 'Bozdoğan Sobası' Türkiye'yi ısıtıyor

10.10.2022 12:34

Aydın haberine göre 'Bozdoğan Sobası' Türkiye'yi ısıtıyorAYDIN Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde üretilen, ismini üretildiği ilçeden alan Bozdoğan Sobası, Türkiye'nin birçok noktasında kullanılırken, soba üreticisi Yılmaz Garip, doğalgaz sıkıntısından dolayı çetin bir kış geçirmeye hazırlanan Avrupa ülkeleri için,...

'Bozdoğan Sobası' Türkiye'yi ısıtıyor

AYDIN Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde üretilen, ismini üretildiği ilçeden alan Bozdoğan Sobası, Türkiye'nin birçok noktasında kullanılırken, soba üreticisi Yılmaz Garip, doğalgaz sıkıntısından dolayı çetin bir kış geçirmeye hazırlanan Avrupa ülkeleri için, "Talep gelirse Avrupa'yı bile ısıtırız" dedi.

Aydın'da üretilen, ani ısı vermesi ile tercih edilen sobalar, kış şartlarının çetin geçtiği Türkiye'nin yüksek kesimleri olmak üzere doğu bölgelerinde evleri ısıtıyor. Ucuz olması ve yakıldığı anda sıcaklık vermesi ile ünü yayılan sobalar, kırsal bölgelerde, yaylalarda, çadırlı yaşam alanlarında aileler tarafından tercih ediliyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde baba mesleğini devraldıktan sonra 25 yıldır aralıksız üretime devam eden Yılmaz ve Mustafa Garip kardeşler, Türkiye'de 'Bozdoğan Sobası' adı ile ün salan sac sobaları üreterek geçimlerini sağlıyor. Talebe ve mevsim şartlarına göre değişkenlik gösteren soba üretimi kimi zamanlarda on binli rakamlara ulaşıyor. Özellikle uygun fiyatlı olması nedeni ile Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde, kırsal bölgelerde ve yaylalardaki evlerde kullanılan sobalar kış aylarında haneleri ısıtıyor.

"Fiyatı uygun olduğu için talep fazla"

Baba mesleğini 25 sene önce devraldıklarını ve o yıldan bu yana mesleği devam ettirdiklerini ifade eden soba üreticisi Yılmaz Garip, "Babamızın bizi işi devretmesinin ardından Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kardeşim Mustafa Garip ile üretime devam ediyoruz. Günlük soba imalatımız 100 ile 110 arası değişiyor. Talepler doğrultusunda soba imalatımız beş bin, on binli rakamlara ulaşıyor. Bozdoğan Sobası çabuk ısı verdiği için bulunduğu ortamı çabuk ısıtıyor. Az bir odun ve kömürle evin içini ısıtabiliyor. Bu ürettiğimiz sobaları Karadeniz, doğa Anadolu gibi bölgelerimizdeki kışın çetin geçtiği illerimize götürüyoruz. Şu an kamyonumuza sardığımız sobalar Hakkari iline gidecek. Tabi sobalarımızın fiyatları 300-500 TL olup uygun olduğu için talepte fazla oluyor" dedi.

"Avrupa'yı da ısıtırız"

Türkiye'nin değişik bölgelerinde kullanılan sobaların, doğalgaz sıkıntısı yaşayan Avrupa'ya da ihraç olabileceğini ve orada da insanları ısıtabileceğini ifade eden Garip, "Bilindiği gibi Avrupa'da da doğalgaz sıkıntısı yaşanıyor. Talep gelirse sobalarımızla Avrupa'yı da ısıtmaya kararlıyız" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Bozdoğan, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın ekonomi haberleri | 'Bozdoğan Sobası' Türkiye'yi ısıtıyor - Son Dakika

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