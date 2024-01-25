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Bozkurt Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 50 Zam Yaptı - Son Dakika
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Bozkurt Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 50 Zam Yaptı

Bozkurt Belediyesi, Belediye-İş Sendikası Denizli Şubesi ile bir araya gelerek, ekonomik zorluklarla mücadele eden emekçileri desteklemek adına belediye çalışanlarının maddi haklarını korumak ve artan enflasyonun etkilerini azaltmak amacıyla yüzde 50 zam içeren ek protokolü imzaladı. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, yapılan protokolün ardından yaptığı açıklamada, değerli emekçilere duydukları minnettarlığı ifade etti ve enflasyonun etkilerini azaltmak için bu iş birliğinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Bozkurt Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 50 Zam Yaptı
25.01.2024 - 13:57,
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Bozkurt Belediyesi çalışanlarının maddi haklarını korumak amacıyla yüzde 50 zam yaptı. Başkan Çelik, "Özveriyle çalışan değerli emekçilerimize duyduğumuz minnettarlığı ifade etmek istiyorum" dedi.

Bozkurt Belediyesi, Belediye-İş Sendikası Denizli Şubesi ile bir araya gelerek, ekonomik zorluklarla mücadele eden emekçileri desteklemek adına önemli bir adım attı. Belediye çalışanlarının maddi haklarını korumak ve artan enflasyonun etkilerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Toplantı sonucunda belediye çalışanlarının aldıkları tüm ücretlere yüzde 50 oranında zam içeren ek protokolü imzalandı. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, yapılan protokolün ardından yaptığı açıklamada, "Her gün Bozkurt'umuzu daha yaşanabilir kılmak için özveriyle çalışan değerli emekçilerimize duyduğumuz minnettarlığı ifade etmek istiyorum. Bu iş birliği ile enflasyonun etkilerini azaltmak, emekçilerimizin maddi haklarını korumak için bir araya geldik" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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