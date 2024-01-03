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Brent Petrolü, Yemen'deki Husi Eylemleriyle Dalgalanıyor - Son Dakika
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Brent Petrolü, Yemen'deki Husi Eylemleriyle Dalgalanıyor

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de gemilere yönelik eylemleri, Brent petrolün varil fiyatını etkilemeye devam ediyor. Husi eylemleri, küresel tedarik zinciri krizi endişelerini artırırken, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor. Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Orta Doğu'daki gerginliklerin petrol piyasalarında dalgalanmalara yol açabileceği belirtiliyor. Ancak, ABD'den gelecek veriler ve Fed'in toplantı tutanakları fiyatların yükselişini sınırlayabilir.

Brent Petrolü, Yemen\'deki Husi Eylemleriyle Dalgalanıyor
03.01.2024 - 10:26,
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???75,93 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,06 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,89 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 75,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,36 dolardan alıcı buldu.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alan eylemleri petrol fiyatları üzerindeki etkili olmaya devam ediyor. Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. Söz konusu eylemler küresel tedarik zinciri krizi yaşanabileceği endişelerini artırırken, sorunun enerji sevkiyatlarını da kapsayacak şekilde genişleyebileceği ihtimali fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Son olarak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'e 2 gemisavar füzesi fırlattığını duyurdu. Açıklamada, "Bu yasa dışı eylemler, onlarca masum denizcinin hayatını tehlikeye atmaktadır ve uluslararası ticaretin serbest akışını kesintiye uğratmayı sürdürmektedir. Bu, 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'in güneyindeki ticari gemilere yönelik 24. saldırıdır." ifadelerine yer verildi.

Uzmanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da gerginliğin giderek artacağı ihtimalinin petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'den gelecek veriler fiyatların yükselişini sınırlıyor. Yatırımcılar bugün ABD'de açıklanacak verileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarını bekliyor. Ayrıca gün içinde Amerikan Petrol Enstitüsü ham petrol stok verilerini açıklayacak. Veriler ülkede talebe yönelik önemli bir gösterge olmasından dolayı fiyatların hareketini de etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,12 ile 76,47 dolar aralığının direnç, 75,77 ile 75,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü, Yemen'deki Husi Eylemleriyle Dalgalanıyor - Son Dakika


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