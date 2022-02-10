Üye Girişi
Brent petrolün varil fiyatı 91,19 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 91,19 dolar

10.02.2022 09:33
Brent petrolün varil fiyatı 91,19 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 91,19 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 91,19 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 91,19 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,41 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlarda, nükleer anlaşmanın uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya geri dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde devam eden belirsizlik etkili oluyor.

Görüşmelerde karar aşamasına girildiği belirtilirken, anlaşmaya varılması durumunda petrol piyasalarına İran arzının da gireceği tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan Kralı Selman ile yaptığı görüşme de arz endişelerini hafifleterek fiyatların düşüşünde etkili oldu. Biden, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan İran destekli saldırılar konusunda Kral Selman bin Abdulaziz'e ülkesinin tam desteğini yinelerken, Viyana'da devam eden nükleer müzakereler konusunda muhatabını bilgilendirdi.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stokları ile benzin stoklarında yaşanan düşüş, fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 800 bin varil (yüzde 1,1) azalışla yaklaşık 410 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 675 bin varil artacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 600 bin varil (yüzde 0,7) azalarak 248 milyon 400 bin varile geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 91,48 ile 91,79 dolar aralığının direnç, 91,04 ile 90,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hamster Coin, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 91,19 dolar - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:27 Hırsızlığın böylesi! MHP'li Saffet Sancaklı tabut taşırken, cenazede soyuldu!
09:17 Cep telefonunun bataryası öyle patladı ki, duyanlar bomba atıldı sandı!
09:15 Sadrazamın torunları birbirine girdi: 100 milyonluk miras mezar açtırdı!
09:12 Semra Güzel'in fotoğrafında yer alan kadın, terörist Volkan Bora'nın annesi çıktı: Beni örgüt kampına Semra Güzel götürdü
08:50 5 dakikada bitti! Oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden boşandı
08:47 Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu
08:28 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:22 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:14 Hamile eşini öldüren adamdan klasik savunma!
08:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların "Geçmiş olsun" paylaşımlarına tek tek cevap verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 09:42:18. #1.12#
SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 91,19 dolar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement