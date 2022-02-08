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Brent petrolün varil fiyatı 92,72 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 92,72 dolar

08.02.2022 09:33
Brent petrolün varil fiyatı 92,72 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 92,72 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 92,72 dolardan işlem görüyor.

Dün 94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 92,72 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,42 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, güçlü seyreden küresel petrol talebi, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin yükselmesi ve ABD'deki soğuk hava şartlarının arz daralmasına yol açacağı endişeleri etkili oldu.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun geçen hafta Asyalı petrol tüketicileri için ham petrolün fiyatını şubat ve mart aylarında yükselttiğini duyurması da fiyatları destekliyor. Aramco'nun bu adımı, yetersiz arz endişelerinin devam ettiği piyasalarda talebin güçlü kalacağı algısına yol açıyor.

ABD'de yaşanan soğuk hava dalgaları nedeniyle geçen cuma Teksas eyaletinde bulunan petrol rafinerilerinde üretimin kesilmesi de arz endişelerini pekiştirerek, fiyatları yükselten başka bir unsur oldu.

Öte yandan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için süren müzakerelerin, verilen 10 günlük aranın ardından bugün yeniden başlaması ise fiyatların yukarı yönlü hareketini baskılıyor.

Piyasalar, Amerikan Petrol Enstitüsünün bugün açıklayacağı petrol stok verilerine odaklandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise yarın açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 93 ile 93,23 dolar aralığının direnç, 92,47 ile 92,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 92,72 dolar - Son Dakika Ekonomi


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