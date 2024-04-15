BTSO Genç Girişimciler Kurulu 'Strateji Arama Çalıştayı' düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

BTSO Genç Girişimciler Kurulu 'Strateji Arama Çalıştayı' düzenledi

BTSO Genç Girişimciler Kurulu \'Strateji Arama Çalıştayı\' düzenledi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu'nun 'Strateji Arama Çalıştayı' Bursa Business School ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalıştayda girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konuları ele alındı.

15.04.2024 11:04  Güncelleme: 11:08
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu'nun 'Strateji Arama Çalıştayı' iş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School ev sahipliğinde düzenlendi. Bursa'da girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla gerçekleşen çalıştayda mevcut durum analizi, program ve faaliyet geliştirme ile stratejiler konuları ele alındı.

BTSO tarafından iş dünyasının referans eğitim merkezi olarak hayata geçirilen Bursa Business School, Genç Girişimciler Kurulu Strateji Arama Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı. Çalıştaya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Emre Yıldız, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ve sektör paydaşları katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, çalıştayın açılında yaptığı konuşmada dijitalleşme ve yüksek teknoloji odaklı yeni bir ekonomik düzenin kurulduğunu vurguladı. Ekonomide kuralların yeniden yazıldığı ve oyun kurucuların girişimciler olduğu bir dönemin başladığını kaydeden Koçaslan, "Kent ve ülke olarak bugüne kadar başardıklarımızdan aldığımız ilhamla, ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazmaya ihtiyacımız var. Bu yeni hikayeye ancak girişimcilerimizin azmi ve heyecanıyla ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bursa'dan Ses Getirecek Girişimciler Çıkacak"

Girişimcilerin vizyonu ve iş hayatına sunacakları yeniliklerin Türkiye'nin daha parlak bir geleceğe kavuşması adına son derece önemli olduğunu belirten Koçaslan, "Bilgisi ve dinamizmi yüksek, çok kıymetli isimlerin bir araya geldiği Genç Girişimci Kurulumuzdan büyük beklentilerimiz var. Ülke ekonomisinde eksik gördükleri alanlardaki yapacakları çalışmalar, girişimcilik ruhunu gençlerimize aşılamak için oldukça değerli olacak. İnşallah kurulumuzun faaliyetleri, kentimizde girişimcilik ekosistemini geliştirecek ve Bursa'dan dünyada ses getirecek girişimcilerin çıkmasının da yolunu açacaktır. Bizler de BTSO Yönetim Kurulu olarak, genç girişimcilerimizi destekleyen çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Ortak Akılla Yol Haritası Belirliyoruz"

TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Emre Yıldız, Bursa'da girişimciliğin geliştirilmesine yönelik ortak akılla bir yol haritası belirlemeyi hedeflediklerini söyledi. Yıldız, "Kıymetli sektör paydaşlarımızla birlikte bu değerli çalıştayı gerçekleştirme imkanı bulduk. Kurumlarımızın girişimcilik düzeyinde birlik ve uyum içinde olması daha hızlı yol kat edebilmemiz için çok önemliydi. Ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik değişimler, artık yalnızca bugünü değil, geleceği de takip etmemizi gerektiriyor. Dolayısıyla hiçbir zaman yarını hayal etmekten ve geleceği şekillendirmekten vazgeçmeyeceğiz. Çalıştayımızın kentimizdeki girişimcilik kültürüne katkı sağlamasını temenni ediyor bize bu imkanı sağlayan Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay ve tüm paydaşlara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İşbirliğine Hazırız"

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram çalıştaya ev sahipliği yapan Genç Girişimciler Kurulu'na teşekkür etti. Ajans olarak girişimciliğin geliştirilmesi hedefiyle önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Bayram, 2024 yılı girişimcilik ve kadın girişimciliği başlığında yapılan projeler ile yatırıma destek internet sitesi ve teşvik robotu hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bayram, bölgedeki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için Genç Girişimciler Kurulu ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

"Girişimcilerin Yanındayız"

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ise BTSO bünyesinde faaliyet gösteren meslek komiteleri ve sektör konseyleri ile yakın bir işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade etti. Düzenlenen çalıştayın kamu, özel sektör ve akademi dünyasını bir araya getirmesi açısından önemine vurgu yapan Aslanlar, Ticaret İl Müdürlüğü olarak bu çalışmalarda aktif olarak yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Aslanlar ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından girişimcilik ekosisteminin gelişimine yönelik sunulan destekler ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BTSO Genç Girişimciler Kurulu 'Strateji Arama Çalıştayı' düzenledi - Son Dakika

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