Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (1)

24.09.2022 11:08
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, dolar kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,83 kayıpla 3.281,61 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.149,68 puanı, en yüksek 3.393,66 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 0,40 artışla 5.288,08 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,45 kazançla 2.689,75 puana yükselirken, Mali Endeksi yüzde 5,73 azalışla 3.262,16 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 6,03 kayıpla 3.344,10 puana geriledi.

Zorlu Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 41,46 ile Zorlu Enerji oldu. Zorlu Enerji'yi yüzde 23,90 ile Hektaş Ticaret, yüzde 19,69 ile Şok Marketler Ticaret izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 46,71 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 46,51 ile Şekerbank, yüzde 46,41 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 138 milyar 656 milyon lirayla Sasa Polyester, 122 milyar 991,1 milyon lirayla Koç Holding ve 120 milyar 292 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,02 azalışla 975 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,02 kayıpla 6 bin 533 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,73 değer kazanarak 18,4150 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,28 azalışla 17,9000 lira oldu.

Geçen hafta 20,9400 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,69 kayıpla 20,1680 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,02 değer kaybederek 18,8070 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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