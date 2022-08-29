Bulgaristan'da laboratuvar krizi: Tırlar günlerdir Edirne sınırında bekliyor - Son Dakika
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Bulgaristan'da laboratuvar krizi: Tırlar günlerdir Edirne sınırında bekliyor

29.08.2022 14:18
Bulgaristan'da laboratuvar krizi: Tırlar günlerdir Edirne sınırında bekliyor

Bulgaristan gümrüğünde yaşanan laboratuvar krizi nedeniyle Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır sürücülerinin bekleyişi devam ediyor.

Bulgaristan gümrüğünde yaşanan laboratuvar krizi nedeniyle Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır sürücülerinin bekleyişi devam ediyor. Özellikle meyve ve sebze taşıyan şoförler, ürünlerinin çürümesinden endişe ediyor.

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrüğünde gıda analiz laboratuvarının kapatılması sebebiyle Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır sürücülerin bekleyiş saatleri uzuyor. Bekleme saatlerinin uzaması dolayısıyla tır sürücüleri bu duruma çözüm bulunmasını istedi.

Yükünü Mersin'den alarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'e götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır parkında bekleyen Kerem Keskin, "Kuru yük yükleyen tırların bekleme süresi yaklaşık olarak 42 saatten 52 saatte kadar değişebiliyor. Meyve yükü yükleyen tırların ise bekleme süresi 24 saat sürüyor. Ben yükümü Mersin'den yükleyerek Ukrayna'nın başkenti Kiev'e götürüyorum. Artık Bulgaristan gümrüğünde yüklerimizin analizleri olmuyor. Alınan numunelerin analizleri başka yerde yapılıyor. Bu yüzden malın ve şoförlerin beklemesi süresi daha çok uzuyor. O nedenle hem firmalar hem de şoförler büyük sıkıntı yaşıyor. Buradaki analiz bu şekilde devam ederse narenciye mevsiminin başlamasıyla bize büyük bir sıkıntı oluşturacaktır" dedi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Bulgaristan, Edirne, Kiev, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bulgaristan'da laboratuvar krizi: Tırlar günlerdir Edirne sınırında bekliyor - Son Dakika

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