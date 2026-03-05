Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi
05.03.2026 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki sert düşüşün doların güçlenmesi ve ETF işlemlerindeki teminat tamamlama satışlarından kaynaklandığını belirtti. Memiş, kısa vadeli geri çekilmelere rağmen altının uzun vadede yeniden yükseliş trendine girebileceğini ifade etti.

Haftanın ilk günlerinde hızlı yükseliş kaydeden ons ve gram altın, ardından gelen satış dalgasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti. Uluslararası piyasalarda ons altının gerilemesi Türkiye'de fiziki piyasaya da yansıdı ve gram altın değer kaybetti.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan ani düşüşün birden fazla faktöre bağlı olduğunu belirtti. Memiş'e göre; bazı yatırımcıların ETF işlemlerinde teminat tamamlama zorunluluğu nedeniyle altın ve gümüş satışına yönelmesi piyasada satış baskısı oluşturdu. Bunun yanı sıra doların küresel piyasalarda güç kazanması da altın fiyatlarını aşağı çekti. Dolar endeksindeki yükselişin, altın ve gümüş gibi değerli metalleri negatif etkilediği ifade edildi. Ayrıca altın-gümüş rasyosunda yaşanan artışın da fiyatlardaki geri çekilmeyi hızlandırdığı belirtildi.

"GERİ ÇEKİLME FIRSAT OLABİLİR"

İslam Memiş, kısa vadede yaşanan düşüşe rağmen altın fiyatlarının uzun vadede yeniden yükseliş trendine girebileceğini söyledi. Jeopolitik gerilimlerin sona ermesi halinde altın piyasasında güçlü bir yükseliş dalgası görülebileceğini belirten Memiş, mevcut geri çekilmelerin fiziki altın almak isteyen yatırımcılar için fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPANLARA UYARI

Uzmanlar özellikle düğün hazırlığında olanlar, altın borcu bulunanlar ya da uzun vadeli yatırım düşünenlerin mevcut fiyat seviyelerini yakından takip etmesi gerektiğini belirtiyor. Piyasalardaki dalgalanmaların kısa vadede belirsizlik yaratsa da altının uzun vadede değerini koruyabileceği değerlendiriliyor.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

Ekonomi, Finans, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erdogan Metin Erdogan Metin:
    Senin yazdıklarıni herkes zaten biliyor kısa vadede alım fırsatı uzun vadede yükselişe geçecek,sokaktaki 5 yaşındaki çocuğa sor oda ayni yorumu yapicaktir 10 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda, İran’a karşı Doğu Akdeniz’e savaş gemisi gönderiyor Hollanda, İran'a karşı Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor
ABD’li Senatör Warren’dan Trump’a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor ABD'li Senatör Warren'dan Trump'a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu

21:00
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
20:46
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
20:24
İran, Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesisi füzeyle vurdu
İran, Bahreyn Petrol Şirketi'ne ait tesisi füzeyle vurdu
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 22:11:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.