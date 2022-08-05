Büro Memur-Sen'den bankalara promosyon çağrısı - Son Dakika
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Büro Memur-Sen'den bankalara promosyon çağrısı

05.08.2022 12:29
Büro Memur-Sen'den bankalara promosyon çağrısı

Büro Memur-Sen, yüksek enflasyon nedeniyle önceki yıllarda yapılan promosyon anlaşmaları çalışanlara büyük kayıp yaşattığı gerekçesiyle bankalara promosyonların güncellenmesi çağrısında bulundu.

Büro Memur-Sen, yüksek enflasyon nedeniyle önceki yıllarda yapılan promosyon anlaşmaları çalışanlara büyük kayıp yaşattığı gerekçesiyle bankalara promosyonların güncellenmesi çağrısında bulundu.

Memur-Sen Konfederasyonu'nun 3'ncü büyük sendikası Büro Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, yüksek enflasyon nedeniyle önceki yıllarda yapılan promosyon anlaşmaları çalışanlara büyük kayıp yaşatıyor, "Bankalar kazanıyor çalışan kaybediyor" ifadeleri kullanıldı. Eski promosyon anlaşmaları günümüz şartlarına güncellensin çağrısı yapıldı.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, kamu çalışanlarının yaşadığı promosyon mağduriyetinin 2022'de bariz şekilde arttığını savundu. Yazgan, "Yeni sözleşmelerde promosyonlar 30 bin liraları aşarken eski promosyonlar 4-5 bin lira civarlarında kaldı" dedi.

"Bankalar kazanıyor çalışan kaybediyor" diyen Yazgan, bankaların karlılığının hızla artarken çalışanların promosyonlarının pula döndüğünü dile getirdi.

Çalışanlara ve emeklilere ödenen banka maaş promosyonlarının artan enflasyon nedeniyle güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Yazgan, "sendikamıza üye kamu çalışanlarından da promosyonların güncellenmesi konusunda haklı talepler geliyor" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yusuf Yazgan, bankaya yatan maaşlarda enflasyon nedeniyle artışlar olurken, eski enflasyon oranı ve maaş düzeyine göre saptanan promosyonlar komik düzeyde kalıyor. Promosyon sözleşmelerinin 3 yıl gibi uzun sürelerle imzalanması ve enflasyona göre ayarlamaması nedeniyle çalışanlar mağduriyet yaşıyor" diye konuştu.

Kamu kurumları ve bankalara çağrı yapan Yazgan, "Promosyonlarla ilgili yetkili sendikalarla yeniden masaya oturulmalı ve kamu çalışanlarının mağduriyeti giderilmeli" dedi.

Yazgan'ın talepleri ise şu şekilde:

"Mevcut promosyon sözleşmeleri iptal edilerek değişen şartlara uyum sağlayacak şekilde yenilenmeli

Kamu kurumları ilgili bankalardan revizyon talep etmeli. Bu revizyonun yapılmaması durumunda sözleşmeler idare tarafından tek taraflı feshedilmeli ve yeni ihale açılmalı.

Merkezi bir idari karar çıkarılmalı ve promosyon sözleşmelerini bütün kurum ve kuruluşların yenilemesinin önü açılmalı." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Yusuf Yazgan, Memur Sen, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büro Memur-Sen'den bankalara promosyon çağrısı - Son Dakika

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