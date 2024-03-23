Büyük Çamlıca Camisi\'ne \'Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru\' Mahyası Asıldı

Aydın'da 6 Bin 432 Çiftçiye 199 Milyon TL Destek Ödemesi Yapıldı

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın'da faaliyet gösteren 6 bin 432 çiftçiye 2023 Yılı Mazot ve Gübre Destekleme ödemeleri kapsamında toplam 199 milyon 956 bin 29 TL ödeme yapıldı. Bu destekleme ödemeleri, 552 bin 661,51 dekar alana sahip olan çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.