Büyükbaş Hayvan Sayısı 2024'te Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Büyükbaş Hayvan Sayısı 2024'te Artış Gösterdi

Büyükbaş Hayvan Sayısı 2024\'te Artış Gösterdi

2023'te büyükbaş hayvan sayısı %2,4 artarak 16,986 milyon başa yükseldi, küçükbaşta ise %4,8 artış.

11.02.2025 11:26
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Hayvansal üretim istatistikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, büyükbaş hayvan sayısı 2023'e göre yüzde 2,4 artarak 16 milyon 986 bin baş oldu. Sığır sayısı yüzde 2,5 artışla 16 milyon 824 bin başa, manda sayısı ise yüzde 0,2 yükselişle 162 bin 51 başa çıktı.

Küçükbaş hayvan sayısı ise 2024'te önceki yıla göre yüzde 4,8 artarak 54 milyon 903 bin başa ulaştı.

Büyükbaşta her ne kadar önceki yıla göre artışla 17 milyona yaklaşılsa da 2020'ye göre 1 milyon 172 bin azalış oldu. Büyükbaş hayvan sayısı 2020'de 18 milyon 158 bin baş olmuştu.

2024 büyükbaş hayvan sayısında, 16 milyon 986 binle 2018'in rakamı olan 17 milyon 221 bine ancak yaklaşılabildi. Burada bile toplam varlık 2018'in 235 bin altında gerçekleşti.

2020' den bu yana düşüş bitti

Büyükbaş hayvan sayısında 2010'da başlayan yükseliş eğilimi 2020'ye kadar sürdü. 2020'de büyükbaş hayvan varlığı 2010'a göre 11 milyon 433 binden 18 milyon 158 bin başa ulaştı. 2020'de 2019'a göre yükseliş yüzde 1,6 oldu.

Bu seviye tepe noktası oldu ve düşüş başladı; 2021'de büyükbaş hayvan sayısı yüzde 0,7 azalarak 18 milyon 36 bin başa geriledi. Azalış devam etti ve 2022'de 17 milyon 23 bine düşen büyükbaş hayvan sayısı, 2023'te 16 milyon 583 bin başa indi.

2024'te yakalanan yüzde 2,4'lük artış, büyükbaş hayvan sayısında son yıllarda aşağı yönlü trendi bitirip yükseliş başlatır mı yoksa düşüş sürer mi desteklemeler ile hayvancılık sektöründeki üretim belirleyici olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyükbaş Hayvan Sayısı 2024'te Artış Gösterdi - Son Dakika

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