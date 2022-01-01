Üye Girişi
Büyükşehirin Aralık ayında yaptığı projeler dikkat çekti - Son Dakika

Büyükşehirin Aralık ayında yaptığı projeler dikkat çekti

01.01.2022 00:01
Büyükşehirin Aralık ayında yaptığı projeler dikkat çekti

Aralık ayında başlattığı projelerle yılın son ayına damgasını vuran Denizli Büyükşehir Belediyesi, 27 milyon TL'lik Denizli Kent Müzesi protokolünün ardından 10 milyon TL'lik yatırımla katı atık bertaraf tesisi kapasite artırılma projesini başlattı.

Aralık ayında başlattığı projelerle yılın son ayına damgasını vuran Denizli Büyükşehir Belediyesi, 27 milyon TL'lik Denizli Kent Müzesi protokolünün ardından 10 milyon TL'lik yatırımla katı atık bertaraf tesisi kapasite artırılma projesini başlattı. Büyükşehir TENMAK işbirliği ile imzalanan 1,5 milyon Euro'luk Akbaş Hes protokolü ise aralık ayı yatırımlarını taçlandırdı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yılın son ayında Denizli'ye kazandıracağı birbirinden özel projelerin başlangıcını yaparak aralık ayına damgasını vurdu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bu kapsamda Denizli'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu kent müzesi yapım protokolünü imzaladı. 21 Aralık'ta imzalanan 27 milyon yatırım bedeli bulunan protokol ile eski Endüstri Meslek Lisesi olarak bilinen taş binalar restore edilerek Denizli Kent Müzesi'ne dönüştürülecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi aralık ayında kentin geleceği için büyük öneme sahip Katı Atık Bertaraf Tesisi kapasitesini artırılması projesini de başlattı. Denizli'nin gelecek 10 yıllık evsel katı atıklarını depolayacak kapasitedeki 10 milyon liralık yatırımla tesisin depolama sahası 6,5 hektar daha artacak.

Türkiye'de ilk

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 22 Aralık'ta duyurduğu Akbaş HES ile tarihi bir yatırımın daha başlangıcını yaptı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı ile imzaladığı protokolle Akbaş Barajı'ndan gelen iletim hattına 2,3 MW'lık Akbaş HES kurulacak. Büyükşehir TENMAK işbirliği ile 1,5 milyon Euro yatırımla kurulacak tesis yapay zeka ile çalışacak. Konteyner tipi modüler bir yapının kurulacağı yerli ve milli sistemde tamamen temiz enerji üretilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesinin projesinde ilk kez uygulanacak teknoloji daha sonra ülke çapında yaygınlaşarak artacak.

"Denizlimiz için ne yapsak az"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, zor bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, aralık ayında başlangıcını yaptıkları birbirinden değerli projelerle kentin geleceğini planlamaya devam ettiklerini söyledi. Yılın son ayında çok değerli yatırımlara imza attıklarını, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Başkan Zolan, "Allah'ım kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin. Denizli'mizin geleceğine bırakacağımız her bir eser bizi daha fazla mutlu ediyor. Çünkü bizim tek derdimiz milletimize hizmet edip, hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesini sağlamaktır. El ele kol kola çalışmaya şehrimizi daha ileri götürmeye devam edeceğiz. Denizli'miz için ne yapsak az" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Büyükşehirin Aralık ayında yaptığı projeler dikkat çekti
Büyükşehirin Aralık ayında yaptığı projeler dikkat çekti
Büyükşehirin Aralık ayında yaptığı projeler dikkat çekti
Büyükşehirin Aralık ayında yaptığı projeler dikkat çekti

YORUMLAR
500

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehirin Aralık ayında yaptığı projeler dikkat çekti - Son Dakika Ekonomi


Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu         
23:02
Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı         
20:01
Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı         
18:17
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21

Son Dakika Haberleri
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
00:53 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
23:26 Bir zamanlar "Kürt yoktur" diyen CHP'nin kanalında "Keçe Kurdan" türküsüyle yeni yıl kutlandı
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 01:21:16. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehirin Aralık ayında yaptığı projeler dikkat çekti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement