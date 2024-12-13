BYD, Dünyanın En İyi Otomobil Şirketi Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BYD, Dünyanın En İyi Otomobil Şirketi Seçildi

BYD, Dünyanın En İyi Otomobil Şirketi Seçildi

BYD, Autobest tarafından 'Dünyanın En İyi Otomobil Şirketi' ödülünü kazandı, sürdürülebilirliğe önem veriyor.

13.12.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BYD, Avrupa'nın itibarlı otomobil ödülleri organizasyonlarından Autobest tarafından "Dünyanın En İyi Otomobil Şirketi" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, Autobest tarafından ikinci kez ödül kazanarak Avrupa'daki yükselen konumunu ve küresel otomotiv sektöründeki yenilikçi yaklaşımını gösterdi.

Avrupa'nın dört bir yanından gelen 31 deneyimli otomotiv gazetecisinden oluşan jürinin kararıyla BYD, Autobest'te Dünyanın En İyi Otomobil Şirketi kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Kasım ayında 30. yılını, 10 milyonuncu enerji aracını üretim bandından indirerek kutlayan BYD, Dolphin modeliyle Autobest tarafından Avrupa'nın "Satın Alınabilecek En İyi Otomobili" kategorisinde daha önce ödüle ulaşmıştı.

"Mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden BYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Stella Li, Autobest'in uluslararası jürisi tarafından bu prestijli ödülü almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Şirket olarak sürdürülebilirlik konusuna da önem verdiklerini kaydeden Li, "30 yıldır değişimi yönlendiren bir şirket olarak, dünyayı 1 derece soğutma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Avrupa'da nispeten yeniyiz ancak müşteriler ürünlerimizi deneyimlediklerinde, sahip oldukları ileri teknolojilere hayran kalıyor. 2025 ve sonrasında çok daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Autobest Başkanı Dan Vardie ise BYD'nin küresel bir marka olma yolundaki vizyonundan ve gücünden etkilendiklerine işaret etti.

BYD'nin yenilikçi çözümleri, dayanıklılığı ve güvenliği artıran "Blade Batarya" gibi ileri teknolojilerle destekleniyor. Lityum-demir-fosfat (LFP) teknolojisi ile üretilen Blade Batarya, yüksek termal stabilite sunarak delinme durumlarında yangın riskini minimuma indiriyor.

Çivi Delme Testi (Nail Penetration Test) gibi güvenlik testlerinden başarıyla geçen bu batarya, yüksek darbe altında aşırı ısınma veya patlama riski oluşturmuyor. Alan verimliliğini artırarak menzil süresini uzatan bu teknoloji, bataryanın ince ve kompakt yapısıyla iç mekanında daha fazla kullanım alanı sunuyor.

Avrupa pazarında 20'den fazla ülkede 300 satış noktasına sahip BYD, 2025 sonuna kadar bu sayıyı 500'ün üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BYD, Dünyanın En İyi Otomobil Şirketi Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
14:48 A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
20:35 AK Parti grubu da ’evet’ dedi İBB’nin borçlanma talepleri onaylandı AK Parti grubu da 'evet' dedi! İBB'nin borçlanma talepleri onaylandı
20:23 Trump sinyali verdi Netanyahu’nun bir numarası değişebilir Trump sinyali verdi! Netanyahu'nun bir numarası değişebilir
20:00 Esad düşerken ’Esad’la görüşülmeli’ demişti Özgür Özel kendini böyle savundu Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu
19:50 Esad rejimin kalesi olarak görülen Lazkiye’de halk kutlamalar için sokaklara döküldü Esad rejimin kalesi olarak görülen Lazkiye'de halk kutlamalar için sokaklara döküldü
19:34 CHP’nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP’ye eleştiri CHP'nin kapalı toplantısında konuşulanlar sızdı! Kalın-Fidan ikilisine övgü, CHP'ye eleştiri
19:25 Hollanda’da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun Hollanda'da bankalar halka çağrı yaptı: Evde nakit bulundurun
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 15:55:23. #1.13#
SON DAKİKA: BYD, Dünyanın En İyi Otomobil Şirketi Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.