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canias4.0 IAO tanıtım etkinliği düzenlendi - Son Dakika

canias4.0 IAO tanıtım etkinliği düzenlendi

26.11.2021 18:04
canias4.0 IAO tanıtım etkinliği düzenlendi

Firmaların Endüstri 4.0 yolculuklarında ihtiyaç duydukları teknolojileri tam entegre şekilde sunan IAS, canias4.0 IAO tanıtım etkinliğinde müşterileri ve potansiyel müşterileriyle bir araya geldi.

Firmaların Endüstri 4.0 yolculuklarında ihtiyaç duydukları teknolojileri tam entegre şekilde sunan IAS, canias4.0 IAO tanıtım etkinliğinde müşterileri ve potansiyel müşterileriyle bir araya geldi.

Şirket açıklamasına göre, Bloomberght.com'da sunucu Hande Berktan moderatörlüğünde canlı yayınlanan etkinlikte canias4.0'daki yenilikleri konuşuldu ve IAS'nin yeni ürünü Industrial Application Objects (IAO) tanıtıldı. Etkinliğin ilk bölümünde Berktan'ın konuğu IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber oldu.

Karabiber, IAS'nin son dönemdeki çalışmaları, yazılım ve donanım ürünleri, Endüstri 4.0 vizyonu ve yeni ürünleri Industrial Application Objects (IAO) hakkında bilgi verdi. Programın devamında ise IAS Genel Müdürü Metehan Altındil, canias4.0 ekosistemindeki tüm ögeleri birer nesne haline getiren IAO ile ilgili detayları izleyiciye aktardı. IAS'nin sektöre vizyon kazandıracak yeni yazılım geliştirme yaklaşımını IAS Genel Müdürü Bahtiyar Tan açıkladı. canias4.0 IoT çözümü ve proje metodolojisi ise IAS IoT Projeler Koordinatörü İbrahim Tataroğlu tarafından anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAS Genel Müdürü Metehan Altındil, IAO'nun teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan karmaşayı minimize etmek için ürettikleri bir çözüm ve aynı zamanda geleceğe yönelik bir yatırım olduğunu ifade etti.

caniasERP içerisinde bulunan 77 modülün de birer obje haline getirildiğini belirten Altındil, Satış Yönetimi (SAL) modülü üzerinden örnekleme yaparak yeni çalışmaları IAO'nun detaylarını aktardı.

Altındil, şunları kaydetti:

"IAO ile kurumsal kaynak planlama çözümümüz caniasERP'deki tüm modülleri tek başına yaşayabilen birer nesne haline getirdik. (Modules as Service) İçerisindeki bütün bileşenler, bağımsız bir şekilde kendi ortamında yaşamını sürdürebilen birer obje haline geldi. Hem güncellemelerde hem test işlemlerinde hedefe yönelik ilerleyebileceğiniz bir objeye sahip olacaksınız.

Hepsi ayrı yolda yürüyor ve aynı hedefe gidebiliyor. Tek başına yaşayabilen ve aynı zamanda ERP içerisinde tam entegre yeteneğine sahip, ortam bağımsız çalışabilen objeler tasarladık. Ortam/platform bağımsız bir yapıdan bahsediyoruz: On premise, cloud, private, public ya da hibrit ortamlarda çalışabilen, platformdan bağımsız olarak işlevini sürdüren objeler. Bahsettiğimiz objeler içerisinde pek çok bileşene sahip. Bunları, database, user interface (UI), Selection Report, Functions, Test, Document, Transaction, BPM, IQ, Export, Import, Web Service, Integrity ve Rules/AI olarak sıralayabiliriz."

"ERP sistemleri yapay zeka ile konuşacak"

Kendi domain konsepti üzerinden konuşarak yapay zeka konusuna ve IAS'nin bu alandaki projelerine değinen Altındil, "Domainler üzerinde birçok bilgiyi barındırıyor. Biz her bir domain için, yapay zekadaki nöral ağlar içerisinde tanımlayacağımız kurallar sayesinde, bir lisan oluşturmayı planlıyoruz. Nasıl ki nöronlar sinirlerde bir ileti görevindeyse, domainler de aslında burada oluşturacağımız yapay zeka üzerinde nöron görevini üstlenecek; aslında nöronun ta kendisi olacak. Yani ERP sistemleri konuşacak. Biz, cümleler, özneler, sıfat gibi terimler oluşturarak sistem içerisindeki işlemleri otomatik olarak birer cümle haline getireceğiz. Sistem de bir süreç geliştirmek, cümle kurmakla aynı şey olacak ve bütün bu işlemleri kendi yazılım dilimiz TROIA'yı kullanarak kendi veri tabanımızın object oriented kısmı ile çalışarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

IAS Genel Müdürü Bahtiyar Tan da günümüzde firmaların iş süreçlerini daha çevik hale getirmeye çalıştığını belirterek, bunun çözümünün de genellikle bilişim çözümlerinde arandığını ifade etti.

Doğru çözümlere sahip olmanın önemli olduğunu aktaran Tan, şu değerlendirmede bulundu:

"IAS, çeşitli araçları kullanarak uygulama geliştirmekle kalmayan aynı zamanda bu yazılım geliştirmek için kullanılan teknolojileri de geliştiren bir teknoloji şirketi. Vizyonumuz doğrultusunda yazılım geliştirme yaklaşımımızda önemli bir yenilik yaptık. canias4.0 hem native (bilgisayar üzerinde doğrudan çalışan) hem de web browser üzerinden erişilebilen bir sistem. Bu geliştirilen tüm uygulamaların ekstra efor sarf etmeden hem web browser üzerinden veya makina üzerinde kurulu bir uygulama tarafından çalıştırılabileceği anlamına geliyor. Yaptığımız bu çalışma ile geliştirme süreci yalnızca ide üzerinden değil, çalıştırma ortamı üzerinden yapıldığı için, tüm fonksiyonaliteyi web browser üzerinden de kullanmak mümkün hale geldi. Geliştirme ve bakım süreci web tarayıcısı olan herhangi bir cihaz üzerinden yapılabilir."

canias4.0 IoT çözümü ve proje metodolojisi anlatıldı

IAS IoT Projeler Koordinatörü İbrahim Tataroğlu ise canias4.0 IoT çözümü ve proje metodolojisine ilişkin, sanayileşme ve otomasyonun, son yüzyılda üretim süreçlerinde büyük ilerlemeler sağladığını vurguladı.

Bu ortamda, bir şirketin uzun vadeli rekabet gücü, değişim ve çeşitli gereksinimlere daha hızlı uyum sağlama çevikliğine bağlı hale geldiğini belirten Tataroğlu, "Ancak birçok şirket, kısa vadede üretim ve destek süreçlerine yönelik performans hedeflerine ulaşmakta zorlanıyor. Endüstri 4.0 yolunda dijital dönüşüm, hem çevikliği hem de operasyonel performansı art arda geliştirmeyi sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi. Birçok şirket bu konuda faaliyetlerine başlamış olsa da, projeler genellikle pilot durumun ötesine geçemiyor. Belirlenen potansiyeller, özellikle ara yüzlerde ve ölçeklendirme yoluyla, nadiren getirilere dönüştürülürken, başarısızlık büyük ölçüde faaliyetlerin yetersiz eşleşmesine ve gerekli kültürel ve örgütsel değişimin ihmal edilmesine bağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Tataroğlu, canias4.0 IoT çözümü ile müşterilerinin bu sürece ayak uydurmasını ve kendi sektörlerinde dijital dönüşüme liderlik eden firmalar olmalarını sağladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin üretim süreçlerini kendi geliştirdiğimiz canias4.0 endüstriyel olgunluk değerlendirme aracı ile analiz ediyor, projelendirme ve implementasyon süreci boyunca sürekli olarak güncelliyoruz. Müşterilerimizin üretim yönetim süreçlerindeki en temel ihtiyaçlardan başlayarak ileri analitik yöntemleriyle kestirimci bakım, kestirimci üretim ve işletmenin dijital ikizinin oluşturulmasına varana kadar uçtan uca ve senkronize bir yapı sunuyoruz. Tamamen canias4.0 teknolojisiyle geliştirmiş olduğumuz IoT Box IO, IoT Touch IO ve IoT Touch 10 cihazlarımız ile işletmelerde üretim yönetimini kontrol altına alıyoruz. canias4.0 IoT çözümü ile birlikte herhangi bir üçüncü parti entegrasyona ihtiyaç duymadan müşterilerimizin tüm süreçlerini uçtan uca ve kapsamlı bir şekilde dönüştürüyoruz"

geri dönüşüm, Yapay Zeka, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi canias4.0 IAO tanıtım etkinliği düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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