Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos sonu itibarıyla 78 bin 128 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 78 bin 128 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 78 bin 128 oldu. Bu taşıtların yüzde 36,0'sını otomobil, yüzde 23,3'ünü motosiklet, yüzde 22,9'unu traktör, yüzde 12,6'sını kamyonet, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Çankırı'da Ağustos ayında 430 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 430 adet taşıt içinde motosiklet 280 adet ve yüzde 65,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu 64 adet ve yüzde 14,9 ile otomobil, 42 adet ve yüzde 9,8 ile traktör ve 34 adet ve yüzde 7,9 ile kamyonet takip etti.Öte yandan, Çankırı'da Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 74 adet azaldı.