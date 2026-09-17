Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos sonu itibarıyla 78 bin 128 oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos sonu itibarıyla 78 bin 128 oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'in 2026 yılı Ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 78 bin 128 olarak kaydedildi. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre 74 adet azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 78 bin 128 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 78 bin 128 oldu. Bu taşıtların yüzde 36,0'sını otomobil, yüzde 23,3'ünü motosiklet, yüzde 22,9'unu traktör, yüzde 12,6'sını kamyonet, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Çankırı'da Ağustos ayında 430 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 430 adet taşıt içinde motosiklet 280 adet ve yüzde 65,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu 64 adet ve yüzde 14,9 ile otomobil, 42 adet ve yüzde 9,8 ile traktör ve 34 adet ve yüzde 7,9 ile kamyonet takip etti.Öte yandan, Çankırı'da Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 74 adet azaldı.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuAğustosÇankırıEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kalın Afganistan’da Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı
Bakan Yumaklı duyurdu: Sütlerde glikoz ve fruktoz şurubu yasaklandı Bakan Yumaklı duyurdu: Sütlerde glikoz ve fruktoz şurubu yasaklandı
Seyir halindeki çekicinin üstünde dans ettiler, fatura ağır oldu Seyir halindeki çekicinin üstünde dans ettiler, fatura ağır oldu
CENTCOM duyurdu ABD’den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi CENTCOM duyurdu! ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi
Süper Lig’in eski yıldızından takımına Avrupa’da 3 puanı getiren enfes gol Süper Lig'in eski yıldızından takımına Avrupa'da 3 puanı getiren enfes gol
Pakistan-Hindistan gerilimi büyüyor 2 ülkeden art arda hamleler geldi Pakistan-Hindistan gerilimi büyüyor! 2 ülkeden art arda hamleler geldi
19:57
Mali kriz Lyon’u çok fena vurdu Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
Mali kriz Lyon'u çok fena vurdu! Özel jet yasak, taksi yerine metro kullanıyorlar
19:31
Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı
Kurban ve dualarla uğurlanan Çayelispor, tünelde mahsur kaldı
18:56
Türk tırı, İtalya’da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
Türk tırı, İtalya'da maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi
18:56
Sermaye piyasası soruşturması Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
Sermaye piyasası soruşturması; Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı
18:12
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
Fenomen Tançalan’ın düğünündeki altınların büyük kısmı sahte çıktı
18:05
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 20:00:39. #7.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos sonu itibarıyla 78 bin 128 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement