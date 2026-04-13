Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cari İşlemler Açığı 7,5 Milyar Dolar

13.04.2026 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bolat, 2026 Şubat'ta cari işlemler açığının 7,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Bakan Bolat, şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bolat, "2026 yılı şubat ayında cari işlemler açığı 7,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 35,4 milyar dolar gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 30,8 milyar dolar fazla verilmiştir. Hizmet ihracatı, 2026 yılı şubat ayında yıllıklandırılmış olarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 oranında artarak olan 122,3 milyar dolara ulaşmıştır. Seyahat gelirlerimiz 2026 yılı Şubat ayında 60,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 42,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yıla göre yüzde 3,9 oranında artarak 395 milyar dolara yükselmiştir" dedi.

'CARİ İŞLEMLER AÇIĞI TARİHSEL ORTALAMALARIN ALTINDA SEYRETMEYE DEVAM ETTİ'

Küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ettiğini; 2025 yılında milli gelire oranının yüzde 1,9 olarak gerçekleştiğini kaydeden Bakan Bolat, "2026 yılında küresel konjonktüre bağlı olarak cari denge üzerinde ilave baskılar oluşabilecek olmakla birlikte, Türkiye'nin çeşitlendirilmiş ihracat yapısı, genişleyen ürün yelpazesi ve gelişen teknolojik kapasitesi, bu aşamada olası bozulmanın kontrol altında tutulmasına ve risklerin yönetilebilir seviyelerde kalmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca COVID döneminde olduğu gibi, küresel tedarik zincirlerinde yeni kırılmaların ortaya çıkması halinde Türkiye'nin yeniden güvenilir tedarikçi olarak öne çıkma, yatırım ile lojistik açısından daha cazip bir merkez haline gelmesi mümkün görülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, jeopolitik çalkantıların dış ticaretimiz üzerinde oluşturduğu riskleri sınırlandırmaya ve ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi

15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 16:14:28. #7.13#
SON DAKİKA: Cari İşlemler Açığı 7,5 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.