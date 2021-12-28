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CarrefourSa, Migros ve Şok sonrası BİM de fiyatlarında indirime gitti - Son Dakika

CarrefourSa, Migros ve Şok sonrası BİM de fiyatlarında indirime gitti

28.12.2021 18:41
CarrefourSa, Migros ve Şok sonrası BİM de fiyatlarında indirime gitti

Migros, CarrefourSa ve Şok Marketler'in ardından BİM de bazı ürünlerinde indirime gittiğini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, 24 Aralık 2021 sonrasında 40'dan fazla üründe yüzde 8 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim uygulandığı belirtildi.

Doların Türk Lirası karşısında değer kaybetmesinden sonra bazı şirketlerden indirim haberleri peş peşe geldi. Büyük zincir marketlerden Migros, CarrefourSa ve Şok'un ardından Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) de indirime gittiğini açıkladı.

YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİM YAPILDI

Şirketten yapılan açıklamada, "BİM ülkemizin lider perakende kuruluşu olarak tüm paydaşlarına yönelik sorumluluklarının bilincindedir. Temel görevimiz müşterilerimize en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlardan sunmaktır. Bu kapsamda 24 Aralık 2021 ve sonrasında 40'dan fazla ürünümüzde yüzde 8 ila yüzde 40 oranında indirim uyguladık. Önümüzdeki dönemde de fiyat ve maliyet istikrarı ortamının oluşmasıyla, diğer birçok ürünümüzde indirimler devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Migros, CarrefourSa ve Şok Marketler'in ardından BİM de fiyatlarında indirime gitti
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MİGROS TİC. A.Ş., Türk Lirası, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CarrefourSa, Migros ve Şok sonrası BİM de fiyatlarında indirime gitti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: CarrefourSa, Migros ve Şok sonrası BİM de fiyatlarında indirime gitti - Son Dakika
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