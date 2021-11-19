Casper Excalibur E750 kişiye özel üretiliyor

Casper'ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur, binlerce çeşit konfigürasyon seçeneğini sunduğu gaming kasası E750 modeliyle masaüstü oyun deneyimini zirveye taşıyor.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, her oyunda kazanmak için mücadeleye giren oyuncular için tek bir hedefle tasarlanan Casper Excalibur E750 gaming bilgisayar da bu amaca hizmet ediyor. Oyuncuların beklentilerine yönelik binlerce çeşit özellik arasından profesyonelce özelleştirebildikleri E750, aynı zamanda ışık tasarımının sonsuz olduğu RGB deneyimini yaşatırken, Intel'in 10. ve 11. nesil işlemcilerini, NVIDIA ve AMD'nin en güncel ekran kartlarını da kullanıcılara sunarak üstün performansı ve grafik gücünü sonuna kadar yansıtıyor.

En üst kalite ürünlerin uyumlu şekilde çalışabilmesi için kişiye özel üretimin performans ve ısı testleri gerçekleştirilerek yapıldığı E750'de, oyuncular binlerce çeşit özellik arasından hayallerindeki performanstaki bilgisayarı yaratabiliyor.

Oyuncular Intel'in güçlü 10. ve 11. nesil işlemcileri arasından üstün performans ihtiyaçlarını karşılayabiliyorken, NVIDIA ya da AMD'nin en güçlü grafik kartlarıyla da oyun deneyiminde rakiplerinin önüne geçiyor. Arzu edilen anakart, HDD, SSD veya RAM seçenekleri ile de profesyonelce konfigüre edilen Excalibur E750 gaming kasa, en yüksek performansta bile donma veya takılma sorunu yaşamadan 1200 watt'a varan gold, bronz veya platinum güç ünitesi kullanımları ile uzun saatler akıcı oyun deneyimini de oyunculara sunabiliyor.

Ön cam yüzeyde sınırsızlık tasarımı ile bir araya gelen RGB ledler oyuncuların isteklerine göre soğutucu sistemlerine de taşınabiliyor. Oyuncular RGB deneyimini dahili 3 adet 120 mm özel aydınlatmalı RGB fan ile farklılaştırırken, işlemci fanı için de 240 mm veya 360 mm RGB ışıklı opsiyonlardan seçim yaparak Excalibur E750'lerini özel soğutmalı RGB RAM tercihleri ile hızını artırıp, oyun ortamını daha da renklendirebiliyor.

Excalibur E750 aynı zamanda ön ve yan taraflarında bulunan cam panellerle de bilgisayarın içerisindeki üst seviye ürünlerin gücünü gösterme fırsatını yaratıyor.