Çekmeköy'de Sosyal Market Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Çekmeköy'de Sosyal Market Açıldı

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in katılımıyla açılışı yapılan sosyal market, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacak ve yardımlaşmayı güçlendirecek.

07.03.2025 14:56
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Gıda, temizlik, giyim gibi içerisinde birçok ürün bulunduran sosyal market, Başkan Orhan Çerkez'in katıldığı törenle hizmet açıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in yerel seçimler öncesinde sözünü verdiği bir proje daha hizmete geçti. İlçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanında önemli bir yere sahip olacak bu proje ile, belediye sistemine kayıtlı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlar temel ihtiyaçlarını Sosyal Market'ten karşılayabilecek. Market içerisinde; gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, çocuk ve yetişkin kıyafetlerinden özel günler için damatlık ve gelinliklere kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

İhtiyaç sahipleri için büyük destek

Sosyal Market, Çekmeköy'de yardımlaşmayı güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine daha sistemli bir destek sağlamak amacıyla oluşturuldu. Belediye sistemine kayıtlı vatandaşlar, marketten kendi ihtiyaçlarına göre alışveriş yaparak temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Böylece ihtiyaç sahipleri, yardımları belirli paketler halinde almak yerine, kendi önceliklerine göre seçim yapma özgürlüğüne sahip olacaklar.

Markette neler var

Çekmeköy Sosyal Market, geniş ürün çeşitliliği ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Market raflarında ise, un, yağ, şeker, makarna, bakliyat gibi temel gıda malzemeleri, sabun, deterjan, şampuan, hijyen ürünleri, çocuk ve yetişkin kıyafetleri, ayakkabı, mont ve diğer giyim ürünleri, özel günler için damatlık ve gelinlikler bulunuyor.

"İhtiyaçları giderip, israfı azaltacağız"

Programda açılış konuşması gerçekleştiren Başkan Orhan Çerkez, "Adından anlaşılacağı gibi burası bir yardım marketi. Bundan önceki sistemde mahalle sakinlerimize ihtiyaç sahibi komşularımıza yardım kolilerini ulaştırıyorduk. Bu yardım kolileleri içerisinde bazen gönderdiğimiz ailelerin ihtiyacına aslında tam anlamıyla cevap vermeyen ürünler de bulunabiliyordu. Bundan sonra komşularımız kendi ihtiyaçlarına göre gıda ve giyim malzemelerini alabilecekler. Her yaş grubuna göre kıyafetler mevcut, damatlık ve gelinliklerimiz var. Kaliteli gıda ürünlerimiz bulunuyor. Mühim olan insanlarımızın ihtiyaçlarını gidermemiz, bunu yaparken de israfı önlememiz. Çekmeköyümüze hayırlı uğurlu olsun. Dört mahallemizin kesişim noktasında bulunan bir yer açtık. Umarım insanlarımıza faydalı oluruz, ekonomik olarak nefes aldırırız. Ramazan ayı bereket ayıdır İnşallah bu bereket buraya da yansır" dedi.

"Çekmeköy'de dayanışma kültürü güçleniyor"

"Hayata geçirdiğimiz bu projeyle dayanışma ruhunu canlı tutmayı ve toplumsal yardımlaşmayı teşvik etmeyi amaçlıyoruz" diyerek sözlerine devam eden Başkan Çerkez; "Bizler, hiçbir vatandaşımızın temel ihtiyaçlardan mahrum kalmaması için çalışmaya devam edeceğiz. Çekmeköy'de kimse yalnız değil anlayışıyla hareket eden belediyemiz, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek. Sosyal Market, sadece bir yardım noktası değil, aynı zamanda toplumda dayanışma ve paylaşma bilincinin gelişmesine katkı sağlayan önemli bir merkez olacak." diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çekmeköy'de Sosyal Market Açıldı - Son Dakika

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