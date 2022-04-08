Çelik İhracatçıları Birliği seçimli olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

ÇİB'den yapılan açıklamaya göre, bir önceki dönemde ÇİB Başkanı olan Adnan Aslan tek liste olarak girdiği seçimde yeniden başkan olarak seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adnan Aslan, seçim dolayısıyla mutlu olduğunu belirterek, "Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızla çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Sektörümüzü ileriye taşıyacak projelerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik sektörünün Türkiye için büyük önem taşıdığını aktaran Aslan, "İhracatımızı daha da yukarılara ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Seçim sonucunun tüm sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.