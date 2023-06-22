Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek, BAE Devlet Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

22.06.2023 21:38

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdikleri çalışma ziyareti kapsamında, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya geldi.

Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek BAE Devlet Başkanı ile görüştü

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik iş birliği imkanları değerlendirildi. Görüşmeye Yılmaz ve Şimşek'in yanı sıra BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan da katıldı.

Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek BAE Devlet Başkanı ile görüştü

GÖRÜŞMEDE TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY İSİMLER DE YER ALDI

Görüşmede, ayrıca Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Can Dizdar da yer aldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek, BAE Devlet Başkanı ile görüştü - Son Dakika


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