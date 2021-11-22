CHP'nin asgari ücret önerisi: 5 bin 500 ya da 6 bin TL

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunu yayınladı. Asgari ücret ile ilgili ise, "5 bin 500 - 6 bin TL düzeyinde olması kaçınılmazdır" yorumunu yapan Toprak, "Alım gücünün korunması için de yılda bir değil altı ayda bir belirlenmesi kaçınılmazdır. En düşük ücreti simgeleyen asgari ücretin vergiden istisna tutulması ve net olarak çalışanın eline geçmesi yine kaçınılmaz bir gerekliliktir" dedi.

"ASGARİ ÜCRET VERGİDEN İSTİSNA OLMALI"

Toprak'ın açıklaması şöyle:

"Yeni asgari ücretin tespiti tartışmalarında emekli maaşlarının içler acısı hali göz ardı ediliyor. AK Parti iktidarı öncesinde uzun yıllar hep asgari ücretin üzerinde olan en düşük emekli aylığı, AK Parti hükümetlerinin uyguladığı politikalarla asgari ücretin yarısına ve sefalet düzeyinin altına geriledi. İvedilikle 800-900 TL olan ve halen hazine desteğiyle 1.500 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Güncel ekonomik koşullarda adı üzerinde en alt düzeydeki asgari geliri tanımlayan asgari ücretin 5 bin 500 - 6 bin TL düzeyinde olması ve hızlı enflasyon artışına karşı alım gücünün korunması için de yılda bir değil altı ayda bir belirlenmesi kaçınılmazdır. En düşük ücreti simgeleyen asgari ücretin vergiden istisna tutulması ve net olarak çalışanın eline geçmesi yine kaçınılmaz bir gerekliliktir."

"MERKEZ BANKASI'NIN TÜKENEN İTİBARI"

Erdoğan Toprak'ın faiz indirimine ve enflasyon oranına dair değerlendirmeleri ise şöyle:

"Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasımda da faizi indirerek kur ve enflasyon artışına adeta benzin döktü. Yüzde 15'e düşürülen politika faizi resmi enflasyonun yaklaşık 5 puan altına indi. Geçen hafta hazine borçlanma ihalesinde oluşan faiz ise yüzde 19,44. Merkez Bankası Başkanı görevdeki 8 ayında kuru yüzde 50 artırırken Merkez Bankası tarihinde ilk kez kritik faiz kararı 5 dakika gecikmeli açıklandı. Bu 5 dakika, MB'nin iyice tükenen itibarına ağır hasar verdi."

"LÜTÜ ELVAN İLKELİ DURDU, GÖREVDEN ALINABİLİR"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın bütçe açığının GSYH'nın yüzde 3,5'unun altında kalması yönündeki hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı fazla memnun etmediğini, harcamalarının engellenmesinden hoşlanmaması yanında, Elvan'ın ilkeli duruşunun kabinede rahatsızlık yarattığını öne süren Toprak, Türkiye'de evsizler ordusunun oluşacağını öne sürdü:

"MB'nin Eylül 2021 konut fiyat artışı ve metrekare başına konut birim maliyet endeksleri geniş kitlelerin konut sahibi olmasının olanaksız hale geldiğini gösteriyor. Yakın gelecekte 'evsizler ordusunun' hızla büyüyeceği ve sosyal yaraların artacağı gözleniyor. Konut metrekare birim maliyeti 5 bin TL'ye yükselirken, konut fiyat endeksindeki artış bazı bölgelerde 2 kata, kıyı illerinde 3 kata yaklaşmış bulunuyor."