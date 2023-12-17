 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2024 Başvuruları İçin Son Gün Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2024 Başvuruları İçin Son Gün Yaklaşıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2024 başvuruları için son gün 2 Ocak 2024. Üreticilerin, tarımsal desteklerden faydalanabilmek için ÇKS başvurularını ilçe müdürlükleri veya e-devlet üzerinden yapmaları gerekiyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2024 Başvuruları İçin Son Gün Yaklaşıyor
17.12.2023 - 10:34,
Abone Ol

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2002 yılında uygulamaya konulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2024 başvuruları için son gün yaklaşıyor. Üreticilerin, bakanlığın tarımsal desteklemelerinden faydalanabilmesi için 2024 üretim yılı ÇKS başvurularını ilçe müdürlükleri ve e-devlet üzerinden 2 Ocak 2024 tarihine kadar yaptırmaları gerekiyor.

Yönetmeliğe göre 1 Eylül'de başlayan 2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 2 Ocak 2024' te sona erecek. Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurularını yapmaları gerekiyor.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, üreticilerin ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüklerine giderek veya e-devlet üzerinden yapabileceğini belirterek, "2023 üretim yılında ÇKS başvurusu olan; dosyadaki parsel bilgisi ve belgeleri değişmeyen üreticilerimiz yeni ürün bilgilerini girerek 2024 üretim yılı ÇKS başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecek. İlk defa müracaat eden üreticilerimiz ile kira veya taahhütname süresi biten, parsel ekleyip çıkarmak isteyen, hissedar değişikliği olan üreticilerimiz de ÇKS' ye kayıtlı oldukları ilçe müdürlüklerimize bizzat başvuru yaparak kayıtlarını yaptırabilirler." dedi.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını da belirten Kökçüoğlu,"Eskiden sadece tapusu olanlar, kontratı olanlar Çiftçi Kayıt Sistemi'ne girebiliyordu. Mülkiyet ve mirastan kaynaklı sorunlar sebebiyle kayıt yapamayan çiftçilerimizin tamamı ektiğini beyan edip bununla ilgili prosedürleri tamamlayacak ve bu araziler kayıt altına alındığı andan itibaren çiftçilerimiz artık desteklerden yararlanabilecekler. Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularımız 2 Ocak 2024 tarihinde mesai bitimine kadar devam edecek. Üreticilerimiz bu tarihten önce ilçe müdürlüklerimize başvuru yaparak kayıtlarını yaptırabilirler. " şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, E-Devlet, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2024 Başvuruları İçin Son Gün Yaklaşıyor - Son Dakika


10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07
Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05
Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02
Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43
72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36 Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05 Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02 Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28 Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27 İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 11:28:24. #1.11#
SON DAKİKA: Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2024 Başvuruları İçin Son Gün Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement